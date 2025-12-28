Serie AGiornata 17 - domenica 28 dicembre 2025Giornata 17 - dom 28 dic
Fine
1 - 1
Bologna Sassuolo 1-1: video, gol e highlights
Finisce in parità il derby emiliano allo stadio Dall’Ara. Dopo un salvataggio sulla linea di Idzes su tiro di Dallinga nel primo tempo, match sbloccato a inizio ripresa: su cross dalla destra di Zortea, Fabbian da pochi passi non sbaglia e batte Muric. Il pari arriva al 63’ con Muharemovic che di testa su corner batte Ravaglia. Italiano manda in campo insieme Immobile e Castro ma l’occasione migliore l’ha però Fadera, che al 77’ lanciato dopo un errore di Lucumì calcia alto davanti a Ravaglia