Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
ATA0
INT0
MIL3
VER0
CRE0
NAP2
BOL1
SAS1
Serie AGiornata 17 - domenica 28 dicembre 2025Giornata 17 - dom 28 dic
Fine
Bologna
Fabbian G. 47'
1 - 1
Sassuolo
Muharemovic T. 63'
Bologna
Fabbian G. 47'
1 - 1 Sassuolo
Muharemovic T. 63'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Bologna Sassuolo 1-1: video, gol e highlights

Finisce in parità il derby emiliano allo stadio Dall’Ara. Dopo un salvataggio sulla linea di Idzes su tiro di Dallinga nel primo tempo, match sbloccato a inizio ripresa: su cross dalla destra di Zortea, Fabbian da pochi passi non sbaglia e batte Muric. Il pari arriva al 63’ con Muharemovic che di testa su corner batte Ravaglia. Italiano manda in campo insieme Immobile e Castro ma l’occasione migliore l’ha però Fadera, che al 77’ lanciato dopo un errore di Lucumì calcia alto davanti a Ravaglia

PAGELLE - CLASSIFICA