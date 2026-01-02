Serie AGiornata 18 - domenica 4 gennaio 2026Giornata 18 - dom 4 gen
Fine
1 - 0
1 - 0
Fiorentina-Cremonese 1-0: gol decisivo di Kean nel recupero
La Fiorentina conquista una vittoria preziosa al 92', piegando la resistenza della Cremonese con Moise Kean. Messo dentro nel finale, corona un'azione firmata da tutti subentranti: cross del neo-acquisto Solomon, colpo di testa di Fortini respinto da Audero e tap-in facile facile per l'attaccante. Nel primo tempo traversa di Parisi e rigore prima concesso e poi tolto a Piccoli dopo un contatto reciproco con Baschirotto. Nella ripresa Comuzzo salva su Vardy. Vanoli abbandona l'ultimo posto