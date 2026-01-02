La Fiorentina conquista una vittoria preziosa al 92', piegando la resistenza della Cremonese con Moise Kean. Messo dentro nel finale, corona un'azione firmata da tutti subentranti: cross del neo-acquisto Solomon, colpo di testa di Fortini respinto da Audero e tap-in facile facile per l'attaccante. Nel primo tempo traversa di Parisi e rigore prima concesso e poi tolto a Piccoli dopo un contatto reciproco con Baschirotto. Nella ripresa Comuzzo salva su Vardy. Vanoli abbandona l'ultimo posto

