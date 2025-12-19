Offerte Sky
Serie AGiornata 18 - domenica 4 gennaio 2026Giornata 18 - dom 4 gen
Fine
Lazio
0 - 2
Napoli
Spinazzola L. 13'Rrahmani A. 32'
Lazio0 - 2 Napoli
Spinazzola L. 13'Rrahmani A. 32'
Lazio-Napoli 0-2: video, gol e highlights

Gran partita della squadra di Conte, che con due gol segnati nella prima mezz’ora vince all’Olimpico. Politano prima serve l’assist per Spinazzola e poi scodella una punizione sulla testa di Rrahmani che raddoppia. Elmas va vicino al tris colpendo una traversa, l’occasione migliore per la Lazio al 90’ (traversa di Guendouzi). Neres esce dolorante (infortunio alla caviglia), espulsi Noslin (doppio giallo), Marusic e Mazzocchi. Napoli momentaneamente al secondo posto, in attesa di Inter-Bologna

