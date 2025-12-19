30' - Ammoniti Bastoni e Calhanoglu
Inter-Bologna, il risultato in diretta LIVE
Si chiude con un big match la 18^ giornata del campionato di Serie A: si affrontano Inter e Bologna a San Siro. Chivu sceglie Zielinski a centrocampo e non Mkitharyan. In attacco Thuram e Lautaro, conferme per Luis Henrique. Italiano con Castro dal 1'. Giocano Rowe e Cambiaghi, Orsolini in panchina. Diretta su sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
31' - Ci prova anche il Bologna con una conclusione da fuori, Odgaard calcia oltre la traversa
25' - Dagli sviluppi del corner, altro gran riflesso di Ravaglia su conclusione di Bastoni, ma ora l'Inter sta accelerando
24' - Ci prova anche Calhanoglu con una conclusione da fuori, il turco sbilanciato riesce comunque a calciare e chiama Ravaglia a un intervento non semplice
19' - Altra chance per l'Inter con Lautaro che cede palla a Thuram a tu per tu con Ravaglia, ma l'attaccante dell'Inter viene anticipato poco prima della battuta vincente da un gran recupero di Heggem
14' - L'Inter continua a dominare il possesso tuttavia non riesce a essere particolarmente incisiva, il Bologna per ora è in fase soprattutto di attesa
9' - Altra chance per l'Inter con Barella che si invola a tu per tu con Ravaglia che gli respinge la conclusione ma il gioco era fermo per fuorigioco
6' - Prima chance dell'Inter, Dimarco da sinistra mette in mezzo un buon pallone per Thuram che controlla malamente, la palla finisce a Lautaro che calcia, Ravaglia si oppone come può
4' - Il problema per Lautaro sembra riguardare piuttosto una mano, dunque dovrebbe essere in grado di proseguire senza problemi
3' - Problema fisico per Lautaro che ha ricevuto un colpo piuttosto duro da Heggem
1' - Partenza molto aggressiva da parte del Bologna che sceglie di andare in pressing ultra-offensivo sulla costruzione dell'Inter
Inter-Bologna 0-0
Si parte a San Siro
Minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime della tragedia di Crans Montana
Le squadre stanno entrando in campo, poi l'inno della Serie A
Ci siamo quasi, tutto pronto per Inter-Bologna a San Siro
Quella nerazzurra è anche la formazione con la miglior percentuale realizzativa nel torneo in corso: 12.64%.
Marotta: "Cancelo? Stiamo approfondendo"
"Noi non abbiamo grandi necessità, questo è un mercato che offre poche opportunità. Abbiamo un problema di recupero con Dumfries che starà fuori almeno per un altro paio di mesi. Stiamo vedendo sul mercato e si presenta questa opportunità. Stiamo approfondendo, siamo in una fase interlocutoria. Frattesi? Non abbiamo ricevuto proposte ufficiali ma siamo aperti ad eventuali confronti".
L’Inter è la squadra con la differenza di gran lunga più alta tra Expected Goals realizzati e subiti in questa Serie A, con un saldo di +14.35 (seconda la Juventus a +10.1, mentre il Bologna ha un +2.7).
Il Bologna è una delle tre squadre, insieme a Fiorentina e Sassuolo, a non aver subito alcun gol in seguito a un recupero offensivo avversario in questa Serie A.
Anche contro l’Atalanta, l’Inter ha trovato una rete in seguito a un recupero offensivo: sono sei in totale i gol totalizzati da questa situazione di gioco per i nerazzurri nel torneo in corso, almeno due in più rispetto a ogni altra squadra.
Di Vaio: "Fabbian-Lazio? Solo voci, nessun contatto"
"Per Freuler stiamo discutendo come gli altri giocatori in scadenza per trovare una soluzione e un accordo per i prossimi anni, è stato un mese molto intenso giocando ogni tre giorni. Per quanto riguardo Fabbian sono voci che arrivano ma non c'è stato alcun contatto diretto, per noi è un giocatore molto importante e lo ha dimostrato anche nell'ultima partita".
Inter (144) e Bologna (163) sono le due squadre che hanno subito il minor numero di tiri totali in questa stagione di Serie A. I nerazzurri sono anche la formazione con il valore più basso negli Expected Goals contro (14.4) nel torneo in corso.
Lautaro: "Nel 2025 davanti a tutti, ora serve gara di qualità"
"Abbiamo chiuso il 2025 davanti a tutti, era importante, ma adesso serve una gara di qualità e di giusto atteggiamento per ottenere altri 3 punti"
Il Bologna ha raccolto più di 25 punti dopo 16 giornate di campionato per la terza stagione consecutiva per la prima volta dal periodo tra il 1961/62 e 1963/64 (considerati tre punti a vittoria da sempre).
La formazione del Bologna in grafica
La formazione dell'Inter in grafica
Lo spogliatoio del Bologna a San Siro
Bologna, le scelte di formazione
Italiano lascia Orsolini in panchina, sulle corsie offensive giocano Rowe e Cambiaghi, Castro come riferimento offensivo, alle sue spalle Odgaard. A centrocampo Ferguson con Moro
Le due gare più recenti dell’Inter in casa contro il Bologna in campionato sono terminate sul 2-2 e l’ultima volta che i nerazzurri hanno registrato almeno tre pareggi interni consecutivi contro i rossoblù nel torneo risale al 1977 (serie addirittura di sei in quell’occasione).
Inter, le scelte di formazione
Chivu sceglie Zielinski a centrocampo e non Mkhitaryan. In attacco Lautaro e Thuram, Luis Henrique confermato a destra, con Dimarco a sinistra
Inter (36) e Bologna (26) sommano insieme 62 punti in questo campionato e solo una volta si erano sfidate in un girone d’andata con così tanti punti ottenuti: proprio la scorsa stagione (72), in cui si affrontarono alla 19^ giornata rispettivamente con 43 e 29 punti.
L’Inter ha segnato ben 16 gol negli ultimi 11 primi tempi contro il Bologna in campionato, a fronte di quattro subiti nel periodo prima dell’intervallo dai nerazzurri.
Lo spogliatoio dell'Inter
Dopo il 2-2 del gennaio 2025 e l’1-0 del 20 aprile scorso, il Bologna può rimanere imbattuto in tre sfide consecutive contro l’Inter in Serie A per la prima volta dal 2014.
Le formazioni ufficiali
INTER (3‑5‑2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu
BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Moro; Rowe, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
Statistiche e curiosità
L'Inter ha vinto solo una delle ultime cinque sfide di Serie A contro il Bologna (2 pareggi, 2 sconfitte), dopo che aveva trovato il successo in quattro delle cinque precedenti (1 sconfitta); inoltre, i nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata solo in una delle otto più recenti gare contro i rossoblù nel torneo, il 9 marzo 2024, in una vittoria per 1-0 al Dall'Ara.
Bologna sempre in gol nelle ultime 14 trasferte contro l'Inter
Il Bologna ha segnato in ciascuna delle ultime 14 trasferte di Serie A contro l'Inter; solo una squadra nella storia della competizione ha trovato la rete in almeno 15 gare esterne di fila contro i nerazzurri: il Milan, che arrivò a 20 tra il 1989 e il 2009.
Inter reduce da quattro vittorie di fila in campionato
L'Inter arriva da quattro vittorie di fila in campionato e potrebbe ottenere cinque successi di fila per la prima volta in questa stagione di Serie A, l'ultima volta risale al periodo tra novembre 2024 e gennaio 2025 (sei in quel caso).
I numeri dell'Inter in campionato fino a questo momento
L'Inter ha registrato 12 vittorie e 4 sconfitte in 16 match di questo campionato; i nerazzurri potrebbero non registrare alcun pareggio nelle prime 17 partite stagionali di Serie A per la prima volta nella loro storia.
Dal 2020 in avanti l'Inter ha sempre vinto la prima gara dell'anno solare
L'Inter ha vinto la prima gara dell'anno solare in Serie A in tutte le precedenti sei occasioni (dal 2020 in avanti), serie record per i nerazzurri in questo tipo di incontri; dall'altra parte, il Bologna ha trovato appena un successo nella prima gara d'anno nel massimo campionato nelle precedenti 13 occasioni (5 pareggi, 7 sconfitte), proprio a San Siro, contro il Milan nel 2016.
Il Bologna non vince da quattro gare di campionato
Il Bologna non vince da quattro partite di campionato (2 pareggi, 2 sconfitte) e sotto la gestione di Vincenzo Italiano solo una volta i rossoblù hanno registrato almeno cinque match consecutivi senza successi in Serie A: sei tra lo scorso aprile e agosto.
Bologna imbattuto da sei trasferte consecutive
Grazie a tre successi e tre pareggi, il Bologna è imbattuto da sei trasferte consecutive in Serie A; l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato una serie esterna più lunga senza sconfitte in un singolo campionato risale a maggio 2024 (otto in quell'occasione, con Thiago Motta in panchina).
Lautaro potrebbe andare in doppia cifra per il 7° anno di fila
Lautaro Martínez, autore di nove gol in questo campionato, potrebbe andare in doppia cifra di reti per la settima stagione diversa in Serie A (superando Christian Vieri e Roberto Boninsegna - entrambi sei), solo Giuseppe Meazza (nove), Benito Lorenzi (nove) e Alessandro Altobelli (otto) contano più campionati diversi con almeno 10 gol con la maglia dell'Inter. El Toro ha inoltre tagliato quota 30 gol nel 2025 tra tutte le competizioni con l'Inter e solo nell'anno solare 2023 ha fatto meglio (37 reti in quel caso).
I numeri di Orsolini e Lautaro
Sfida tra i due migliori marcatori dell'anno solare 2025 in Serie A: Riccardo Orsolini e Lautaro Martínez (entrambi 15 gol). In aggiunta, l'attaccante italiano ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime sei sfide contro l'Inter in campionato (3G+2A), dopo che non era stato coinvolto in alcun gol nelle sue prime otto gare contro i nerazzurri in Serie A.