LAZ0
NAP2
FIO1
CRE0
VER0
TOR3
INT3
BOL1
Serie A Giornata 18 - domenica 4 gennaio 2026
Fine
Inter
Zielinski P. 39'Lautaro Martínez 48'Thuram M. 74'
3 - 1
Bologna
Castro S. 83'
Inter
Zielinski P. 39'Lautaro Martínez 48'Thuram M. 74'
3 - 1 Bologna
Castro S. 83'
Inter-Bologna 3-1: video, gol e highlights

Inter risponde al Milan, batte il Bologna 3-1 (quinto successo di fila) e torna in vetta. La squadra di Chivu gioca con personalità, va vicina al gol con Thuram, Lautaro, Calhanogu e Bastoni, rischia di andare sotto con un colpo di testa di Odgaard ma la sblocca con Zielinski. Nella ripresa, l’Inter la indirizza con Lautaro che poi colpisce anche una traversa e sfiora un altro gol. Il Bologna prova, ma l’Inter segna anche il 3-0 con Thuram, prima della rete di Castro nel finale

