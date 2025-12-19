Inter risponde al Milan, batte il Bologna 3-1 (quinto successo di fila) e torna in vetta. La squadra di Chivu gioca con personalità, va vicina al gol con Thuram, Lautaro, Calhanogu e Bastoni, rischia di andare sotto con un colpo di testa di Odgaard ma la sblocca con Zielinski. Nella ripresa, l’Inter la indirizza con Lautaro che poi colpisce anche una traversa e sfiora un altro gol. Il Bologna prova, ma l’Inter segna anche il 3-0 con Thuram, prima della rete di Castro nel finale

