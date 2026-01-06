Offerte Sky
Serie A Giornata 19 - martedì 6 gennaio 2026
Fine
Pisa
0 - 3
Como
Perrone M. 68'Douvikas T. 76', 90' + 6' (Rig.)
Pisa 0 - 3 Como
Perrone M. 68'Douvikas T. 76', 90' + 6' (Rig.)
Pisa-Como 0-3: gol di Perrone e doppietta Douvikas

Il Como vince ancora e consolida la sua posizione nelle zone alte della classifica, battendo il Pisa per 3-0. Dopo un primo tempo con poche occasioni da gol, la gara si sblocca a metà della ripresa: Perrone riceve e col mancino dalla lunetta trafigge il portiere. A un quarto d'ora dal termine Douvikas raddoppia in contropiede e poi fa 3-0 nel recupero, dopo il rigore precedente parato da Butez a Nzola

