Serie AGiornata 19 - martedì 6 gennaio 2026Giornata 19 - mar 6 genStadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
Lecce
18:00
Roma
Lecce18:00 Roma
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • NOTIZIE

Lecce-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Il Lecce ospita la Roma al "Via del Mare" per la 19^ giornata di Serie A. Di Francesco lancia Camarda dal 1', Sottil e Banda completano il tridente. Emergenza difensiva per Gasperini, che deve rinunciare agli squalificati Mancini ed Hermoso e Ndicka che è in Coppa d'Africa. Titolari Ferguson e Dybala, Soulé dalla panchina. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Sottil, Camarda, Banda. All. Di Francesco

 

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziólkowski, Ghilardi; Wesley, Koné, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Cristante; Ferguson. All. Gasperini 

La Roma ha vinto solo una delle ultime quattro sfide in Serie A disputate nel giorno dell'Epifania (1 pareggio, 2 sconfitte), perdendo la più recente: una sconfitta per 3-1 in trasferta contro il Milan nel 2022.

Ramadani: "Dobbiamo concentrarci su noi stessi"

Il centrocampista del Lecce è intervenuto su Sky prima del match: "La Roma, anche se ha tante assenze, ha una struttura importante con giocatori forti, ci dobbiamo concentrare solo su noi stessi per fare risultato. Vogliamo giocare in maniera più offensiva e segnare, la scelta di Sottil dal 1' è per provare a creare pericoli in più all'avversario"

Nonostante la sconfitta nell'ultima gara casalinga (0-3 vs Como), il Lecce ha vinto due delle ultime tre partite in casa in Serie A che equivalgono alle vittorie ottenute al Via del Mare nei precedenti 20 match in campionato (8 pareggi, 10 sconfitte).

Pisilli: "Vogliamo arrivare ai 3 punti. Mercato? Non mi condiziona"

Il centrocampista della Roma è intervenuto su Sky prima del match: "Spero solo di dare il mio contributo alla squadra per arrivare ai tre punti. Il mercato non mi condiziona, abbiamo una partita importantissima e sono concentrato solo su questo. Il calcio va a momenti, ce ne sono di positivi e negativi ma ci si rialza sempre insieme alla squadra".

Dopo il pareggio all'Allianz Stadium contro la Juventus (1-1), il Lecce potrebbe impattare due match di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2025, quando registrò due 0-0 contro Bologna e Monza, con Marco Giampaolo in panchina.

Il Lecce non ha mai vinto nelle sette sfide disputate in Serie A nel giorno dell'Epifania (3 pareggi, 4 sconfitte), con un punteggio aggregato di 4-11. Tuttavia, la più recente di queste gare è terminata 1-1, in casa contro il Cagliari nel 2024, proprio alla 19ª giornata.

Emergenza in difesa per Gasperini

Gasperini dovrà fare a meno della sua difesa titolare nel match contro il Lecce. L'allenatore giallorosso, infatti, non avrà a disposizione Mancini ed Hermoso per squalifica. A loro due si aggiunge l'assenza di Ndicka, che è impegnato in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio.

Il Lecce ha vinto solo una delle 19 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (8 pareggi, 10 sconfitte): 4-2 il 7 aprile 2012 grazie alle doppiette di Luis Muriel e David Di Michele con Serse Cosmi allenatore.

Il Lecce è la squadra contro cui la Roma ha perso in percentuale meno partite in Serie A (min.10 sfide): il 5% (2 su 38, completano 26 vittorie dei capitolini e 10 pareggi).

La Roma ha vinto 12 delle ultime 15 partite contro il Lecce in Serie A (2 pareggi, 1 sconfitta), inclusi i successi in entrambe le sfide contro i salentini nello scorso campionato (4-1 all'Olimpico il 7 dicembre 2024 e 1-0 al Via del Mare lo scorso 29 marzo).

Lecce-Roma alle 18 LIVE su Sky Sport

Il Lecce ospita la Roma per la 19^ giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 18, gara in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW