L'AD del Sassuolo a DAZN poco prima della partita ha parlato di una delle rivelazione della stagione, il centrale scuola Juve Muharemovic: "Inutile nasconderlo, un po' di richieste le abbiamo avute, ma una cosa è certa: a gennaio non lo cederemo. Abbiamo avuto contatti con più club, sicuramente avrà un valore alto. I nostri giocatori più importanti non vogliamo cederli a gennaio". Infine su Berardi: "Sta recuperando, penso ne abbia ancora per una decina di giorni