Serie AGiornata 19 - martedì 6 gennaio 2026Giornata 19 - mar 6 genMAPEI Stadium - Città del Tricolore
Sassuolo
20:45
Juventus
Sassuolo20:45 Juventus
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • NOTIZIE

Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE

Nella Juve David la spunta su Openda e parte titolare al centro dell'attacco. A supporto, con Yildiz, c'è Miretti. Cambiaso vince il ballottaggio a sinistra, mentre Koopmeiners torna tra i tre di difesa. Nel Sassuolo la novità di Grosso è Iannoni per Fadera e il passaggio al 4321. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45

Carnevali su Muharemovic: "Sicuramente a gennaio non lo venderemo, ma piace a tanti"

L'AD del Sassuolo a DAZN poco prima della partita ha parlato di una delle rivelazione della stagione, il centrale scuola Juve Muharemovic: "Inutile nasconderlo, un po' di richieste le abbiamo avute, ma una cosa è certa: a gennaio non lo cederemo. Abbiamo avuto contatti con più club, sicuramente avrà un valore alto. I nostri giocatori più importanti non vogliamo cederli a gennaio". Infine su Berardi: "Sta recuperando, penso ne abbia ancora per una decina di giorni

Le due panchine

• A disposizione di Spalletti: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Neto, Cabal, Pedro Felipe e Anghelé

• A disposizione di Grosso: Satalino, Turati, Zacchi, Chieddira, Skjelleru, Paz, Fadera, Moro, Odenthal, Macchioni, Barani, Licapi, Vranckx e Pierini

La Roma vince 2-0 a Lecce

La Roma torna a vincere in trasferta in casa del Lecce. Al "Via del Mare" termina 0-2: risultato sbloccato al 14' da Ferguson, il raddoppio al 71' porta la firma di Dovbyk che, dopo esser subentrato all'irlandese, ha chiesto il cambio per un problema fisico. La squadra di Gasperini torna momentaneamente al 4° posto con 36 punti, i salentini restano a quota 17. 

TUTTO SULLA PARTITA

La formazione ufficiale del Sassuolo

SASSUOLO (4-3-2-1): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Iannoni, Laurientè; Pinamonti. All. Grosso

• Nel Sassuolo la novità di Grosso è Iannoni per Fadera e il passaggio al 4321. Probabile che Thorstvedt e Iannoni si scambino: senza palla sarà blocco basso con un 4411

La formazione ufficiale della Juve

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

• Nella Juve David la spunta su Openda e parte titolare al centro dell'attacco. A supporto, con Yildiz, c'è Miretti. Cambiaso vince il ballottaggio a sinistra, mentre Koopmeiners torna tra i tre di difesa

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport.

Gli highlights dell'ultima partita della Juve

La Juventus ha in pugno Guido Rodriguez: manca l'ok di Spalletti. Kessie idea per giugno

La Juventus ha in pugno il centrocampista argentino del West Ham, per il quale manca ancora l'ok definitivo di Spalletti. Prese informazioni su Kessié, l'ex calciatore di Atalanta e Milan è un'opzione per giugno. In uscita, proposte da Verona e Genoa per Adzic. 

La Juventus ha in pugno Guido Rodriguez: manca l'ok di Spalletti. Kessie idea per giugno

"1996, L'anno di Del Piero" la nuova produzione originale di Sky Sport in due episodi

Nella nuova produzione originale Sky Sport, "1996, L'anno di Del Piero" Alessandro ripercorre, tra ricordi, immagini d'archivio e testimonianze, uno degli anni più importanti della sua carriera. Appuntamento con il primo episodio, martedì 6 gennaio alle 17.15 e alle 22.15 su Sky Sport Uno, alle 20.00 e a mezzanotte su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Il secondo episodio, lunedì 12 gennaio. Disponibile on demand.

Juventus, sondaggio per Chiesa: il Liverpool apre ma solo a titolo definitivo

C'è stato un sondaggio dei bianconeri per un possibile ritorno di Federico Chiesa con la formula del prestito, e anche il Napoli ha preso informazioni. Il Liverpool, però, in questo momento apre soltanto al trasferimento a titolo definitivo.

statistiche

Perfetto equilibrio nelle ultime sei sfide tra Sassuolo e Juventus in campionato: tre vittorie per parte - dopo che nei precedenti 11 confronti tra le due formazioni in Serie A i neroverdi avevano guadagnato solo due punti.

statistiche

Il Sassuolo ha vinto entrambe le ultime due partite al MAPEI Stadium contro la Juventus in campionato, dopo che nelle prime nove gare casalinghe contro i bianconeri in Serie A aveva ottenuto solo cinque punti (1 vittoria, 2 pareggi, 6 sconfitte). Solo contro il Crotone (tre) gli emiliani hanno una striscia aperta più lunga di successi interni consecutivi in Serie A.

statistiche

Il Sassuolo è rimasto senza segnare nell'ultima sfida contro la Juventus (0-3, 16 gennaio 2024) e non ha mai mancato la via del gol in due match di fila contro i bianconeri nella competizione; nelle due gare contro la Vecchia Signora disputate da squadra neopromossa (nel 2013/14), i neroverdi hanno un punteggio aggregato a sfavore di 7-1.

statistiche

Dopo i pareggi contro Bologna e Parma, il Sassuolo potrebbe impattare tre match di fila in campionato per la prima volta da aprile 2024 - in massima serie anche in quel caso, con Davide Ballardini in panchina.

statistiche

Il Sassuolo è imbattuto in cinque delle sette gare disputate in Serie A il giorno dell'Epifania (3 vittorie, 2 pareggi), vincendo la più recente (1-0 in casa contro la Fiorentina nel 2024); i neroverdi non hanno mai vinto due match di fila nella competizione giocati in questa ricorrenza.

statistiche

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare disputate in Serie A nel giorno dell'Epifania (4 vittorie, 2 pareggi), incassando solo tre reti in questo parziale e registrando tre clean sheet; l'ultima sconfitta subita il 6 gennaio in campionato risale al 2013: un ko casalingo per 2-1 contro la Sampdoria, con doppietta di Mauro Icardi - Sebastian Giovinco per i bianconeri.

statistiche

Dall’inizio della passata stagione (dal 2024/25), la Juventus è la squadra che ha pareggiato il maggior numero di partite nei maggiori cinque campionati europei: ben 22.

statistiche

La Juventus ha vinto le ultime due trasferte in Serie A (1-0 vs Bologna e 2-0 vs Pisa) e non arriva a tre successi esterni consecutivi in campionato da gennaio 2024, mentre in un singolo torneo non ottiene tre vittorie fuori casa di fila senza subire gol da gennaio 2023 (serie arrivata a quattro).

statistiche

Dal suo arrivo al Sassuolo nel 2022/23, Kristian Thorstvedt - a segno nell'1-1 contro il Parma dell'ultimo turno - è uno dei soli quattro centrocampisti stranieri con più di 15 gol segnati tra Serie A e Serie B: 17 (10 in massima serie, sette in cadetteria), assieme a Çalhanoglu, Koopmeiners e Vlasic. Il classe 1999 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nel massimo campionato italiano per la seconda volta in carriera, la prima dal novembre 2023 (contro Torino e Salernitana in quel caso).

statistiche

Manuel Locatelli ha segnato sei gol e servito 11 assist in 96 gare di Serie A giocate con il Sassuolo e, in particolare, la prima delle due sfide in cui è sia andato a bersaglio, sia ha fornito un passaggio vincente nel torneo, indossava la maglia neroverde (il 4 aprile 2019 contro il Chievo). Il classe 1998 è uno degli unici due giocatori con almeno 1000 passaggi riusciti in questa Serie A: 1078, dietro solo a Luka Modrić (1082)