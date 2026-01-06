Offerte Sky
Serie A Giornata 19 - martedì 6 gennaio 2026
Fine
Sassuolo
0 - 3
Juventus
Muharemovic T. 16' (Aut.)Miretti F. 62'David J. 63'
Sassuolo0 - 3 Juventus
Muharemovic T. 16' (Aut.)Miretti F. 62'David J. 63'
Sassuolo-Juventus 0-3: video, gol e highlights

Tutto facile per la Juve in casa del Sassuolo: netto 3-0 e partita dominata. Sotto la lente c'era David, reduce dal rigore sbagliato col Lecce: il canadese parte titolare, sforna un assist per Miretti e firma il gol del 3-0 personalmente. Il match si era già sbloccato nel primo tempo con lo sfortunato autogol dell'ex Muharemovic. Spalletti sale a otto vittorie nelle ultime dieci partite tra tutte le competizioni e agguanta la Roma a quota 36 in classifica

