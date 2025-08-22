I bianconeri vincono a Marassi 1-0 e salgono a sei punti. Nel primo tempo i pericoli maggiori arrivano sul finale, con i due portieri protagonisti e David che si divora il gol. Nella ripresa il canadese esce per far spazio a Vlahovic che, undici minuti dopo il suo ingresso in campo, segna di testa il gol da tre punti. Nel finale il Genoa sfiora il pari con la traversa di Masini, ma è la Juve a far festa

