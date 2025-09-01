Esplora tutte le offerte Sky
Calciomercato Juventus, acquisti e cessioni: le news di oggi in diretta live

live juventus

Ultimo giorno di mercato per la Juventus che deve ancora completare alcune operazione, sia in entrata che in uscita. Gli ultimi aggiornamenti sui bianconeri in diretta

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

LIVE

Juve, oggi è la giornata di Zhegrova

La Juventus aspetta Zhegrova: chiusa l'operazione con il Lille per l'arrivo dell'attaccante che oggi svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con il club bianconero

Tutte le cessioni della Juventus (finora)

  • Nicolussi Caviglia (c, Venezia)
  • Fagioli (c, Fiorentina)
  • Veiga (d, fp)
  • Kolo Muani (a, fp)
  • Mbangula (a, Werder Brema)
  • Alberto Costa (d, Porto)
  • Weah (d, Marsiglia)
  • Douglas Luiz (c, Nottingham Forest)
  • Arhur (c, Gremio)
  • Djalo (d, Besiktas)

Tutti gli acquisti della Juventus (finora)

  • Kalulu (d, Milan)
  • Kelly (d, Newcastle)
  • Di Gregorio (p, Monza)
  • Nico Gonzalez (a, Fiorentina)
  • Rugani (d, fp)
  • Kostic (c, fp)
  • Miretti (c, fp)
  • Tiago Djalo (d, fp)
  • Facundo Gonzalez (d, fp)
  • Gori (p, fp)
  • David (a, svincolato)
  • Conceicao (a, Porto)
  • Joao Mario (d, Porto)

Arriva Openda dal Lipsia: nelle prossime ore in Italia

Tutto fatto per l'arrivo di Openda dal Lipsia. Il giocatore sarà in Italia nelle prossime ore: è in volo e atterrerà a Milano in mattinata, poi si dirigerà subito a Torino per sostenere le visite mediche con i bianconeri

Cosa ci aspettiamo dai bianconeri

Sarà una giornata ricca per quanto riguarda i movimenti in entrata e in uscita della Juventus. Zhegrova è partito questa mattina da Bruxelles, mentre ha lasciato Torino Nico Gonzalez direzione Madrid (sponda Atletico)

La giornata della Juventus LIVE

Seguiremo la Juventus in diretta con tutti gli aggiornamenti sui bianconeri sul mercato in questo ultimo giorno di sessione estiva

