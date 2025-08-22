La squadra di Sarri rialza la testa dopo la sconfitta di Como all’esordio in campionato, vince e convince nel match contro il Verona demolito per 4-0. La Lazio parte fortissimo e dopo un paio di minuti Guendouzi fa 1-0. Qualche minuto più tardi è Zaccagni a raddoppiare. Castellanos prima dell’intervallo chiude virtualmente il match. Nella ripresa timida reazione del Verona, ma la Lazio spinge ancora e chiude i conti nel finale con il neo entrato Dia

