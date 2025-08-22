Beppe Marotta, prima della partita, ha parlato intervistato da Dazn: "Altri colpi? Penso di no. Confermare l'ossatura non è un difetto ma un pregio, abbiamo una rosa numericamente giusta. Poi spiega perché l'Inter non si è mossa per rafforzare la difesa: "Non è facile trovare giocatori più forti di quelli che abbiamo già in difesa. Anagraficamente sono un po' 'datati' ma è un problema che affronteremo più avanti. Oggi la difesa è efficiente e dà sicurezza. Pavard fuori è una scelta tecnica, non legata al mercato: non ci sono richieste e non credo ce ne saranno nelle ultime ore. Lookman? Resta lì"