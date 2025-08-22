Pareggia l'Udinese con Davis
29' - Dal dischetto Davis con il mancino finta e poi spiazza Sommer calciando a destra
Dopo la vittoria con il Torino, l'Inter ospita a San Siro l'Udinese. Dopo 17' sblocca Dumfries al termine di una bella ripartenza dei nerazzurri favorita da una magia di Lautaro a metacampo. L'Udinese pareggia con Davis su rigore assegnato al Var dopo un tocco di braccio di Dumfries. Diretta su DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Marchetti annuncia la decisione allo stadio e indica il dischetto: punito il tocco di braccio di Dumfries
25' - Bertola da sinistra fa la sponda di testa e rimette in mezzo, la palla finisce sul braccio di Dumfries. Var al lavoro, poi Marchetti va a rivedere l'episodio al monitor
23' - Davis in area difende palla aspettando l'inserimento di Atta, che arriva in corsa e dal versante sinistro dell'area mette in mezzo, a metà tra un cross e un tiro in porta. Un leggero tocco di Sommer allontana il pericolo
17' - Sblocca Dumfries chiudendo da due passi una ripartenza dell'Inter spettacolare. Tutto nasce da una giocata a metacampo di Lautaro che riceve spalle alla porta e con una magia di tacco se ne va lasciando sul posto Karlstrom. Palla per Thuram che dialoga con Dimarco e poi conclude: sulla traiettoria irrompe Dumfries sulla destra e mette in rete
13' - Corner dalla sinistra di Dimarco, a uscire: confusione in area e palla che esce da una ribattuta sul destro di Bastoni, rapidissimo nella girata in porta. Una deviazione sulla sua conclusione permette a Sava di ritrovarsi il pallone praticamente tra le braccia
9' - L'Inter perde palla a metacampo e l'Udinese riparte subito nel corridoio centrale, con Bayo che dal limite sceglie di calciare: palla a lato, alla destra di Sommer, non di molto.
4' - Il primo tiro in porta è dell'Udinese, con Piotrowski che ci prova da fuori. Centrale, Sommer blocca
2' - Bella azione dell'Inter, che con una serie di tocchi di prima manda in area Lautaro, che dal versante destro cerca un compagno al centro e trova un angolo
Dopo l'inno della Serie A e il saluto tra i giocatori, ecco il sorteggio tra i capitani, Lautaro e Karlstrom.
Finita intanto Genoa-Juventus, con la vittoria dei bianconeri che si aggiungono al gruppetto delle squadre in testa a punteggio pieno dopo due giornate
Così invece Dimarco: "Con Chivu allenatore e Kolarov come secondo posso chiedere consigli su come calciare le punizioni: mi hanno detto che devo migliorare e alzare la percentuale"
Beppe Marotta, prima della partita, ha parlato intervistato da Dazn: "Altri colpi? Penso di no. Confermare l'ossatura non è un difetto ma un pregio, abbiamo una rosa numericamente giusta. Poi spiega perché l'Inter non si è mossa per rafforzare la difesa: "Non è facile trovare giocatori più forti di quelli che abbiamo già in difesa. Anagraficamente sono un po' 'datati' ma è un problema che affronteremo più avanti. Oggi la difesa è efficiente e dà sicurezza. Pavard fuori è una scelta tecnica, non legata al mercato: non ci sono richieste e non credo ce ne saranno nelle ultime ore. Lookman? Resta lì"
Formazioni ufficiali già note, ecco chi va in panchina oggi
Esattamente oggi, nel 2002, invece, andava in scena uno degli ultimi giorni di mercato più incredibili di sempre, forse il più eclatante per la portata dei colpi messi a segno nelle ultime ore. Protagonista fu anche l'Inter, che salutò il Fenomeno Ronaldo e corse (letteralmente) a prendersi Crespo. Intanto il Milan chiudeva con Nesta, sogno che anche l'Inter aveva accarezzato. Qui la "cronaca" di quelle ore:
Penultimo giorno di mercato, tutto LIVE sul nostro blog dedicato: tra le news di oggi, l'arrivo di Hojlund, gli aggiornamenti sullo scambio Dovbyk-Gimenez e l'interesse del Milan per Gomez. E intanto la Cremonese ha preso Vardy
Stasera in contemporanea con Inter-Udinese, anche Lazio-Verona. In questo momento invece si stanno giocando Genoa-Juventus (con gol di Vlahovic che l'ha appena sbloccata) e Torino-Fiorentina
Dopo la sosta per le nazionali, l'Inter riprenderà in campionato contro la Juventus (sabato 13 settembre), poi il 17 inizia la Champions, contro l'Ajax
Due cambi rispetto alla prima (contro il Verona) anche per Runjaic. Difesa a 3 confermata con Bertola, Kristensen e Solet, sugli esterni ancora Ehizibue e Zemura. In mezzo al campo c’è Piotrowski al posto di Lovric mentre in attacco Bayo preferito a Iker Bravo (in coppia con Davis)
Calhanoglu rientra dalla squalifica e si riprende il posto in regia, con Barella che torna a fare la mezzala. Confermato Sucic dopo l'ottima prova all'esordio, a "farne le spese" è Mkhitaryan, che parte in panchina. In difesa Bisseck preferito a Pavard, gli esterni Dumfries-Dimarco e naturalmente la coppia d'attacco Lautaro-Thuram
L’Inter ha vinto le ultime cinque sfide contro l’Udinese in campionato, segnando 14 reti nel periodo (2.8 di media a match), i nerazzurri non hanno mai ottenuto sei successi di fila contro i friulani in Serie A.
L’Udinese ha perso le ultime sette trasferte contro l’Inter in campionato, solo contro Fiorentina (13 tra il 2008 e il 2020) e Napoli (10 tra il 2015 e il 2023) ha registrato almeno otto sconfitte fuori casa consecutive nella sua storia in Serie A.
Cristian Chivu è diventato il primo allenatore della storia dell’Inter a debuttare in Serie A alla guida dei nerazzurri registrando una vittoria con almeno 5 gol di scarto. Inoltre, potrebbe diventare solo il 5° allenatore nella storia dell’Inter a vincere entrambe le prime due partite di Serie A senza subire gol, dopo Giuseppe Meazza nel 1947, Alfredo Foni nel 1952, Aldo Campatelli nel 1955 e Walter Mazzarri nel 2013.
L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare di campionato, tanti clean sheet quanti in tutte le sue prime 17 partite nell’anno solare 2025 in Serie A.
L’Inter non registra due clean sheet casalinghi di fila in campionato dalle prime due partite interne della scorsa stagione di Serie A (nell’agosto 2024 contro Lecce e Atalanta).
L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 12 partite di Serie A (3 pareggi, 8 sconfitte): 2-1 in trasferta contro il Cagliari lo scorso 3 maggio, dopo che aveva ottenuto tre successi di fila senza subire gol tra febbraio e lo scorso marzo.
Dopo l’1-1 contro l’Hellas Verona, l’Udinese potrebbe pareggiare entrambe le prime due gare stagionali di Serie A solo per la quarta volta, dopo il 2001/02, il 1982/83 e il 1979/80.
Nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2023/24), l’Inter non ha mai perso nelle 29 partite in cui Lautaro Martínez ha segnato (26 vittorie, 3 pareggi); nel periodo solo il Liverpool vanta più partite con un giocatore (Mohamed Salah) in gol senza registrare alcuna sconfitta (39 gare) nei maggiori cinque campionati europei.
Dalla scorsa stagione, nessun giocatore ha realizzato più marcature multiple di Marcus Thuram in Serie A: cinque, al pari di Mateo Retegui. In più, il classe ’97 ha segnato sei gol ad agosto in Serie A, in nessun altro mese ha fatto meglio (sei reti anche a dicembre).
Il primo e fin qui unico gol di Oumar Solet in Serie A è stato realizzato contro l’Inter lo scorso 30 marzo al Meazza. Dal suo arrivo in Serie A (da inizio gennaio 2025), il classe 2000 è il difensore che vanta più dribbling riusciti nel torneo (ben 26 sui 31 tentati).