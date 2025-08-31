Serie AGiornata 2 - domenica 31 agosto 2025Giornata 2 - dom 31 ago
1 - 2
1 - 2
Inter-Udinese 1-2: video, gol e highlights
Colpo dell'Udinese che vince in rimonta a San Siro. Inter avanti con Dumfries al termine di una bella azione di ripartenza avviata da una magia di tacco di Lautaro, poi l'Udinese pareggia su rigore con Davis (tocco di braccio di Dumfries) e la ribalta con Atta. Nella ripresa pareggio annullato a Dimarco dopo revisione al Var (fuorigioco di Thuram), i nerazzurri cercano l'assalto finale con quattro attaccanti in campo e creano occasioni in serie, ma la difesa dell'Udinese regge