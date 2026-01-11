Il gol lampo di Stulic, in rete dopo 50 secondi, non basta al Lecce che nella ripresa resta in 10 e si fa rimontare. La squadra di Di Francesco chiude il primo tempo in vantaggio sfiorando anche il raddoppio con Maleh (palo); nella ripresa rosso a Banda che esce in lacrime lasciando in 10 il Lecce. Il Parma cresce, colpisce una traversa con Bernabé, poi pareggia grazie all’autogol di Tiago Gabriel e la ribalta con Pellegrino. Nel recupero altro rosso a Gaspar e il Lecce chiude in 9

CLASSIFICA - PAGELLE