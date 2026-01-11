Serie AGiornata 20 - domenica 11 gennaio 2026Giornata 20 - dom 11 gen
0 - 1
0 - 1
Verona-Lazio 0-1: video, gol e highlights
Punti preziosissimi per la Lazio che vince a Verona nonostante le recenti cessioni di Castellanos e Guendouzi. La squadra di Sarri gioca un match attento difensivamente contro un Hellas desideroso di conquistare punti salvezza. Match equilibrato per gli interi 90' ma solo nel finale la decide in favore dei biancocelesti un autogol di Nelsson su conclusione di Lazzari. Esordio per i nuovi Taylor (dal 1') e Ratkov (a gara in corso)