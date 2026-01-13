Offerte Sky
CAG-
JUV-
UDI0
INT1
NAP1
SAS0
Serie AGiornata 21 - sabato 17 gennaio 2026Giornata 21 - sab 17 gen
Fine
Napoli
Lobotka S. 7'
1 - 0
Sassuolo
Napoli
Lobotka S. 7'
1 - 0 Sassuolo
Napoli-Sassuolo 1-0: video, gol e highlights

La sfida del 'Maradona' vede il Napoli tornare a conquistare i tre punti, vincendo 1-0 contro il Sassuolo. Il gol decisivo arriva in avvio, con Lobotka che colpisce al volo di piatto e ribadisce in rete sulla respinta iniziale del portiere: non segnava in A da 1251 giorni. Poi sono gli emiliani a cercare la via del pareggio, ma Milinkovic-Savic protegge il clean sheet e la vittoria dei padroni di casa

