Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
FIO-
CAG-
LEC-
LAZ-
COM6
TOR0
Serie AGiornata 22 - sabato 24 gennaio 2026Giornata 22 - sab 24 gen
Fine
Como
Douvikas T. 8', 66'Baturina M. 16'da Cunha L. 59' (Rig.)Kühn N. 70'Caqueret M. 76'
6 - 0
Torino
Como
Douvikas T. 8', 66'Baturina M. 16'da Cunha L. 59' (Rig.)Kühn N. 70'Caqueret M. 76'
6 - 0 Torino
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Como-Torino 6-0: gol e spettacolo per Fabregas, doppietta per Douvikas

Non c'è partita a Como: la squadra di Fabregas domina e vince in goleada, superando momentaneamente la Juventus in classifica e salendo al quinto posto del campionato. Douvikas scatenato: apre lui la partita, poi sarà autore di una doppietta. 2-0 di Baturina nel primo tempo. Nella ripresa tutti gli altri gol: Da Cunha su rigore, Douvikas e i gol da fuori di Kuhn e Caqueret. Incubo Toro: all'andata era finita 5-1 per il Como

CLASSIFICA - PAGELLE