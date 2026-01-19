Non c'è partita a Como: la squadra di Fabregas domina e vince in goleada, superando momentaneamente la Juventus in classifica e salendo al quinto posto del campionato. Douvikas scatenato: apre lui la partita, poi sarà autore di una doppietta. 2-0 di Baturina nel primo tempo. Nella ripresa tutti gli altri gol: Da Cunha su rigore, Douvikas e i gol da fuori di Kuhn e Caqueret. Incubo Toro: all'andata era finita 5-1 per il Como

