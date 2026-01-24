Offerte Sky
Serie AGiornata 22 - sabato 24 gennaio 2026Giornata 22 - sab 24 gen
Fine
Lecce
0 - 0
Lazio
Lecce0 - 0 Lazio
Lecce-Lazio 0-0: video e highlights

Poche emozioni al Via del Mare. Nel primo tempo meglio i padroni di casa, che ci provano solo dalla distanza: Provedel è attento su Coulibaly e ringrazia la traversa sulla bordata di Ramadani. I biancocelesti si scuotono all'inizio della ripresa, ma Falcone ferma Dia con un'ottima uscita bassa. Poi succede poco nonostante i cambi degli allenatori: Provedel respinge una punizione di Sottil e Taylor sfiora il jolly due volte nel finale. Il Lecce stacca la Fiorentina al terzultimo posto

