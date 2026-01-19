Vittoria pesante del Cagliari. I sardi passano 2-1 al Franchi e si portano a +8 sulla zona retrocessione. Protagonista Palestra: assist per il colpo di testa deviato di Kilicsoy al 31' e primo gol in Serie A al 47', sfruttando un tocco delizioso di Esposito e chiudendo una ripartenza perfetta. La Fiorentina fatica a reagire, ma al 74' trova la prima rete in viola di Brescianini: inserimento con i tempi giusti sul secondo palo su tiro-cross di Dodò. Nel finale decisivi Mina e Caprile

