Serie AGiornata 23 - sabato 31 gennaio 2026Giornata 23 - sab 31 gen
Cagliari-Verona 4-0: video, gol e highlights
Prosegue il gran momento della squadra di Pisacane che trova il terzo successo consecutivo battendo 4-0 l'Hellas. Rossoblù avanti con Mazzitelli al 36', nel recupero prima dell'intervallo raddoppia Kilicsoy con una gran girata al volo. Nella ripresa Sarr lascia i suoi in 10 (doppia ammonizione) e i rossoblù dilagano: Sulemana fa tris, nel recupero segna anche Idrissi, contro un Verona troppo arrendevole e ora ultimo in classifica