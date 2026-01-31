Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
PIS1
SAS3
NAP2
FIO1
CAG4
VER0
Serie AGiornata 23 - sabato 31 gennaio 2026Giornata 23 - sab 31 gen
Fine
Cagliari
Mazzitelli L. 36'Kiliçsoy S. 45' + 2'Sulemana I. 84'Idrissi R. 90' + 1'
4 - 0
Verona
Cagliari
Mazzitelli L. 36'Kiliçsoy S. 45' + 2'Sulemana I. 84'Idrissi R. 90' + 1'
4 - 0 Verona
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Cagliari-Verona 4-0: video, gol e highlights

Prosegue il gran momento della squadra di Pisacane che trova il terzo successo consecutivo battendo 4-0 l'Hellas. Rossoblù avanti con Mazzitelli al 36', nel recupero prima dell'intervallo raddoppia Kilicsoy con una gran girata al volo. Nella ripresa Sarr lascia i suoi in 10 (doppia ammonizione) e i rossoblù dilagano: Sulemana fa tris, nel recupero segna anche Idrissi, contro un Verona troppo arrendevole e ora ultimo in classifica

CLASSIFICA - PAGELLE