Napoli-Fiorentina, il risultato LIVE
Ancora in emergenza dopo l'eliminazione in Champions, Conte conferma Vergara ed Elmas alle spalle di Hojlund. Panchina iniziale per Giovane e Lukaku. La novità è Gutierrez al posto di Olivera con Spinazzola che scala a sinistra. Vanoli schiera Piccoli (e non Kean) e rilancia Solomon, confermati Fabbian e Brescianini in mezzo. Riecco la difesa titolare dopo il turnover in Coppa Italia. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
3' - Primo spunto del Napoli sulla sinistra, cross liberato dalla difesa viola
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Federico La Penna
La classifica marcatori della Serie A
Sono 6 i gol di Hojlund e Mandragora
La classifica marcatoriVai al contenuto
Fiorentina, il nome per la difesa è Disasi del Chelsea
Il Napoli torna su Sulemana
Conte: "Lukaku? Serve pazienza"
L'allenatore del Napoli prima del fischio d'inizio: "Abbiamo valutato insieme ai ragazzi la gara col Chelsea, che è stata positiva anche se non siamo stati premiati. C'è delusione per l'eliminazione della Champions, ma siamo sulla strada giusta a livello europeo. Non siamo stati fortunati per le defezioni, ma c'è da trarre indicazioni per fare meglio. Lukaku? Ha giocato 19 minuti in due partite, sta accelerando e dobbiamo avere pazienza per riportarlo a un ritmo partita. Sappiamo quanto è importante per noi, mi auguro possa continuare a migliorare"
Di Canio: "L'eliminazione del Napoli dalla Champions è un fallimento"
Vanoli: "Kean è recuperato"
L'allenatore della Fiorentina nel pre-partita: "Ringrazio la proprietà per essere presente nonostante la recente scomparsa di Rocco Commisso. La mia e la nostra responsabilità diventa ancora più alta per raggiungere il nostro obiettivo in una stagione difficile. Kean è stato gestito bene, è recuperato e da adesso speriamo di averlo senza problemi. Non dimentichiamo però che Piccoli l'ha sostituito bene. Il centrocampo ora è più strutturato, serve l'equilibrio giusto che è mancato soprattutto contro le piccole"
Gli highlights di Lazio-Genoa 3-2
La classifica di Serie A
Dopo la sfida delle 15 vinta dal Sassuolo a Pisa
La classifica di Serie A aggiornataVai al contenuto
Formazioni ufficiali
- NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte
- FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli
Le scelte di Conte
Nessun recupero dall'infermeria tra gli azzurri, ancora in emergenza dopo l'eliminazione in Champions. Riproposto l'attacco con Vergara ed Elmas alle spalle di Hojlund, panchina iniziale per Giovane e Lukaku. Novità Gutierrez sulla fascia destra, ritocco che spinge Spinazzola a sinistra e Olivera in panchina
Le scelte di Vanoli
Anche i viola arrivano da un'eliminazione in Coppa Italia contro il Como, match che dopo il turnover torna all'undici tipo. Davanti non c'è ancora Kean (in panchina) ma il recuperato Piccoli, spazio a Solomon e Gudmundsson sulle fasce. Confermati in mezzo Fabbian e Brescianini, rivoluzionata tutta la difesa ad eccezione di Comuzzo
Settimana da dimenticare per due, ecco perché la sfida al 'Maradona' vale già una riscossa. Da qui riparte il Napoli, sconfitto dal Chelsea ed eliminato dalla Champions League. Conte obbligato a ripartire dopo due stop di fila tra Europa e campionato, stesso discorso per la Fiorentina battuta in pochi giorni al Franchi prima dal Cagliari e poi dal Como in Coppa Italia. Vanoli cerca punti preziosi per abbandonare il terzultimo posto
Gli highlights di Napoli-Chelsea 2-3
Si è chiusa nella 'League Phase' l'avventura degli azzurri in questa Champions League
Conte: "Meritavamo molto di più, condannati a Copenaghen"
Fiorentina fuori dalla Coppa Italia
Eliminazione in settimana anche per i viola, che hanno abbandonato la Coppa Italia dopo il 3-1 imposto dal Como
Sergi, Paz e Morata: Como ai quarti. Fiorentina koVai al contenuto
Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato contro la Fiorentina, dopo che aveva registrato un solo successo nelle precedenti cinque (2 pareggi, 2 sconfitte); l'ultima volta che gli azzurri hanno registrato almeno quattro successi consecutivi contro i viola in Serie A risale al periodo tra dicembre 1988 e ottobre 1990 (cinque in quell'occasione)
L'ultimo risultato di parità tra Napoli e Fiorentina in Serie A allo stadio Diego Armando Maradona risale al 10 dicembre 2017, 0-0; da allora, le due squadre hanno alternato un successo ciascuna in casa del Napoli (quattro azzurri, tre viola), con il più recente di questi a favore dei padroni di casa, 2-1 il 9 marzo 2025
La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 11 gare di campionato contro il Napoli (in uno 0-0 il 28 agosto 2022) - nel parziale la squadra viola ha subito 24 reti, una media di 2.2 a incontro
Il Napoli ha vinto solo una delle ultime cinque gare di Serie A, perdendo la più recente per 3-0 contro la Juventus (3 pareggi); l'ultima volta che gli azzurri hanno registrato due sconfitte consecutive nella competizione risale a dicembre 2023, con Walter Mazzarri in panchina
Nonostante il Napoli sia quarto in classifica, mentre la Fiorentina occupa attualmente la 18^ posizione, considerando solo le ultime sette giornate di campionato, gli azzurri (12) hanno ottenuto solo un punto in più rispetto alla Viola (11) in Serie A
La Fiorentina ha vinto l'ultima trasferta di Serie A, dopo che non aveva ottenuto neanche un successo nelle 10 precedenti in questo campionato (5 pareggi, 5 sconfitte). L'ultima volta che ha registrato due vittorie di fila fuori casa nel torneo risale al periodo tra ottobre e novembre 2024 (quattro in quell'occasione)
Il Napoli è imbattuto da 21 incontri casalinghi in Serie A (15 vittorie, 6 pareggi) e solo una volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) ha registrato una serie più lunga senza sconfitte interne: 22, tra agosto 2015 e settembre 2016, con Maurizio Sarri in panchina
Da quando Paolo Vanoli siede sulla panchina della Fiorentina (dall'11^ giornata), solo Inter (213) e Juventus (192) hanno tentato più conclusioni della Viola in Serie A (181, una media di 15 ad incontro); la formazione toscana è inoltre quella che nel periodo ha registrato più cross su azione (207, 17 in media a gara)
Romelu Lukaku ha partecipato a sei gol contro la Fiorentina in Serie A (quattro reti e due assist) e in particolare in entrambe le due sfide più recenti con i viola nello scorso campionato ha sia segnato un gol che fornito un assist. GUARDA LE STATISTICHE DI LUKAKU
Entrambe le reti di Roberto Piccoli in questa Serie A sono arrivate in trasferta, una delle quali proprio in quella più recente, al Dall'Ara contro il Bologna. L'attaccante della Fiorentina può andare a segno in due gare esterne di fila per la prima volta nella competizione; tuttavia, Piccoli ha realizzato solo un centro in otto confronti con il Napoli in campionato, l'8 maggio 2021, con lo Spezia. GUARDA LE STATISTICHE DI PICCOLI