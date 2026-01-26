L'allenatore del Napoli prima del fischio d'inizio: "Abbiamo valutato insieme ai ragazzi la gara col Chelsea, che è stata positiva anche se non siamo stati premiati. C'è delusione per l'eliminazione della Champions, ma siamo sulla strada giusta a livello europeo. Non siamo stati fortunati per le defezioni, ma c'è da trarre indicazioni per fare meglio. Lukaku? Ha giocato 19 minuti in due partite, sta accelerando e dobbiamo avere pazienza per riportarlo a un ritmo partita. Sappiamo quanto è importante per noi, mi auguro possa continuare a migliorare"