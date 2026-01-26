Serie AGiornata 23 - sabato 31 gennaio 2026Giornata 23 - sab 31 gen
Fine
1 - 3
1 - 3
Pisa-Sassuolo 1-3: gol di Berardi e autogol di Caracciolo, reti di Aebischer e Koné
Seconda vittoria di fila della squadra di Grosso, che dopo aver battuto la Cremonese passa anche sul campo dell'ultima in classifica. In avvio gol annullato per fuorigioco a Meister, al 25' la sblocca con una magia Berardi (al ritorno da titolare dopo due mesi). Il capitano neroverde sfiora la doppietta e poi causa il 2-0 con l'autorete di Caracciolo. Nella ripresa accorcia Aebischer, super Idzes che salva su Leris prima del definitivo 3-1 di Koné