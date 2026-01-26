Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
NAP0
FIO0
CAG-
VER-
PIS1
SAS3
Serie AGiornata 23 - sabato 31 gennaio 2026Giornata 23 - sab 31 gen
Fine
Pisa
Aebischer M. 51'
1 - 3
Sassuolo
Berardi D. 25'Caracciolo A. 45' + 1' (Aut.)Koné I. 58'
Pisa
Aebischer M. 51'
1 - 3 Sassuolo
Berardi D. 25'Caracciolo A. 45' + 1' (Aut.)Koné I. 58'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Pisa-Sassuolo 1-3: gol di Berardi e autogol di Caracciolo, reti di Aebischer e Koné

Seconda vittoria di fila della squadra di Grosso, che dopo aver battuto la Cremonese passa anche sul campo dell'ultima in classifica. In avvio gol annullato per fuorigioco a Meister, al 25' la sblocca con una magia Berardi (al ritorno da titolare dopo due mesi). Il capitano neroverde sfiora la doppietta e poi causa il 2-0 con l'autorete di Caracciolo. Nella ripresa accorcia Aebischer, super Idzes che salva su Leris prima del definitivo 3-1 di Koné

PAGELLECLASSIFICA