Como-Atalanta 0-0: Carnesecchi para un rigore a Nico Paz al 98'

Carnesecchi ferma il Como nella 23^ giornata di Serie A. Al "Sinigaglia" termina 0-0, con il portiere dell'Atalanta che ha parato un rigore al 98' a Nico Paz. Terzo rigore sbagliato in Serie A per l'argentino che ha lasciato il campo in lacrime. La squadra di Palladino ha giocato quasi tutta la partita in 10 uomini per l'espulsione di Ahanor all'8' a causa di un colpo a Perrone a palla lontana. Non cambia nulla in classifica: il Como resta 6° a 41 punti, Atalanta 7^ a quota 36

