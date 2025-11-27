Federico Dimarco ha già stabilito il suo record di partecipazioni al gol in una singola stagione di Serie A: (12, 5G+7A) in 20 presenze nel 2025/26; in generale, solo due difensori dell'Inter sono stati coinvolti in più reti in un singolo campionato di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05): Achraf Hakimi nel 2020/21 (15) e Maicon nel 2009/10 (17)
Cremonese-Inter, il risultato in diretta LIVE
Chivu, nonostante le voci di mercato, schiera Frattesi titolare a centrocampo al posto di Mkhitaryan. In avanti Esposito affianca Lautaro Martinez, torna Bastoni rispetto a Dortmund. Nicola lancia subito il nuovo acquisto Maleh in mediana, Terracciano a destra con Folino in difesa per sostutuire lo squalificato Barbieri. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Abbraccio tra Chivu e Nicola prima del match, grande atmosfera in uno Zini pienissimo
Le squadre stanno entrando in campo
Prima maglia per entrambe le formazioni: grigiorossa per la Cremonese, nerazzurra per l'Inter
Com'è andata Atalanta-Como
La partita delle 15 ha riservato molte emozioni. Rivivetele qui...
Carnesecchi e l'Atalanta (in 10) fermano il ComoVai al contenuto
Nicola subito in campo con Maleh
Il centrocampista è appena arrivato dal Lecce, ma già gode della fiducia del suo allenatore: subito tra i titolari! Ecco tutti gli altri colpi di questo mercato in Serie A
Calciomercato Serie A: 4 le ufficialità di oggi, due freschissimeVai al contenuto
Marotta su Dumfries: "Telefonate improvvide... "
Nell'intervista a Sky Sport prima del match, il presidente dell'Inter ha parlato anche dell'interesse del Liverpool per l'esterno olandese: "Telefonate improvvide al limite della correttezza, che non fanno altro che destabilizzare l'ambiente"
Marotta: "Mercato? Credo sia chiuso, ma mai dire mai"
Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita. L'argomento principale non poteva non essere il mercato: "Faremo qualche operazione nell'ultimo giorno? Credo che il mercato sia chiuso, ma mai dire mai. Abbiamo affrontato questa sessione senza ansia, non avevamo esigenze se non la sostituzione di Dumfries infortunato, ma a a patto che si presentassero delle opportunità vantaggiose. Perisic? Lui è legato all'Inter e abbiamo provato a interpretare un suo desiderio di finire la stagione con noi, ma non ci sono mai state le premesse. Frattesi? Non ha mai manifestato la volontà di essere ceduto. Volere più spazio è normale, ma avrà modo di farlo in stagione"
Frattesi titolare, indizio di mercato?
Chivu, dopo tantissimo tempo, schiera Frattesi titolare, complici le assenze per infortunio di Barella e Calhanoglu. Un segnale del fatto che il giocatore non sia più destinato ad andare al Nottingham Forest? I nerazzurri lo lascerebbero partire solo con la sicurezza di poter arrivare al sostituto, individuato in Curtis Jones del Liverpool
Inter, il punto a centrocampo tra Jones e FrattesiVai al contenuto
La squadra arbitrale
Match affidato all'esperto Davide Massa della sezione di Imperia. Gli assistenti sono Peretti e Laudato, mentre il IV ufficiale è Tremolada. Al Var la coppia Marini-Fabbri
La classifica di Serie A
L'Inter ha l'occasione di rispondere alla vittoria del Napoli (2-1 ieri sulla Fiorentina) e di mettere pressione alle altre inseguitrici che devono ancora giocare come Roma, Juve e soprattutto Milan, seconda e impegnata martedì sera al Dall'Ara contro il Bologna. La Cremonese invece ha bisogno di punti per riallontanarsi dalla zona retrocessione. Ecco la classifica prima dell'inizio del match
La classifica di Serie A aggiornataVai al contenuto
Spalletti e Icardi di nuovo insieme... a Torino?
La Juve sta provando a prendere Mauro Icardi in attacco. A Torino l'argentino ritroverebbe Luciano Spalletti, che lo ha già allenato ai tempi dell'Inter tra il 2017 e il 2019. Il rapporto ebbe molti alti e bassi, ma l'allenatore bianconero ieri si è espresso così nei confronti dell'argentino...
Cosa aveva detto Spalletti su Icardi in conferenza. VIDEOVai al contenuto
L'Inter insiste per Diaby
Tra i club più attivi in queste ultime ore di mercato c'è la stessa Inter, che continua a cercare un esterno destro per Chivu. In giornata si è riaperta la trattativa per Diaby dell'Al-Ittihad: ecco come stanno le cose
Inter-Diaby, ora cresce la fiducia: come stanno le coseVai al contenuto
Il calcio non ferma il calciomercato
In campo si gioca, ma fuori continuano e impazzano le trattative di mercato a poco più di 24 ore dalla fine della sessione invernale. Come al solito, sul liveblog giornaliero di Sky Sport potete seguire voci, novità e ufficialità in tempo reale
Calciomercato, le news di oggi in direttaVai al contenuto
Le scelte di Chivu
Frattesi, al centro di voci di mercato, è titolare con Sucic e Zielinski in mediana. Sulle fasce corrono Luis Henrique e Dimarco, mentre in difesa è riproposto il terzetto Akanji-Bisseck-Bastoni a protezione di Sommer. In attacco coppia Esposito-Lautaro Martinez
Le scelte di Nicola
Per sostituire lo squalificato Barbieri, l'allenatore grigiorosso sceglie Terracciano a destra e inserisce Folino in difesa con Baschirotto e Ceccherini. A sinistra Pezzella. A centrocampo viene lanciato subito il nuovo acquisto Maleh con Grassi e Zerbin, avanti la coppia Bonazzoli-Vardy incassa ancora una conferma
Le prime cinque presenze di Federico Bonazzoli in Serie A sono arrivate con la maglia dell'Inter tra maggio 2014 e maggio 2015, tutte da subentrato senza prendere parte ad alcun gol. Delle cinque reti del classe '97 in questo campionato, solo una è arrivata allo Zini, la più recente, contro il Lecce su rigore lo scorso 7 dicembre
Sfida tra le due formazioni che hanno segnato il maggior numero di reti a seguito di cross in questa stagione di Serie A: entrambe 10
L'Inter ha ottenuto 10 successi nelle ultime 11 partite contro formazioni neopromosse in Serie A, segnando ben 30 gol (2.7 di media). L'unico match non vinto dai nerazzurri contro queste formazioni nel periodo risale allo scorso 5 aprile contro il Parma (2-2)
L'Inter ha un andamento semplicemente perfetto contro le squadre che occupano attualmente una posizione nella seconda metà della classifica in questa stagione di Serie A: 100% di successi in 11 sfide, segnando ben 31 reti e subendone solo 6
Dopo la sconfitta fuori casa per 3-1 contro il Napoli dello scorso 25 ottobre, l'Inter ha vinto tutte le successive sei trasferte in Serie A, subendo solo due reti. In generale, nessuna squadra ha registrato più clean sheet fuori casa dei nerazzurri nei Big-5 campionati europei 2025/26: sei, al pari della Lazio
L'Inter è una delle due squadre ad aver vinto più partite in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 17, al pari del Barcellona; i nerazzurri (50 gol) hanno anche il terzo miglior attacco in questi tornei nel 2025/26, dietro solo a Bayern Monaco (72) e Barcellona (57)
Nelle ultime otto giornate di Serie A la Cremonese è la squadra che ha guadagnato meno punti (3 con 3 pareggi e 5 sconfitte), segnato meno gol (solo due) e registrato più match senza gol all'attivo (ben sette)
Dopo aver pareggiato la prima trasferta contro la Cremonesein Serie A (0-0 il 30 marzo 1930), l'Inter ha vinto tutte le successive sette partite allo Zini contro i grigiorossi nel torneo. Solo contro il Torino i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga di successi fuori casa consecutivi nel massimo campionato: nove tra il 1994 e il 2012
Tra le squadre affrontate più di 10 volte in Serie A, la Cremonese è quella contro cui l'Inter vanta la più alta percentuale di vittorie: 82% (14 su 17), completano due pareggi e un successo grigiorosso (arrivato il 10 maggio 1992 per 2-0 al Meazza grazie alla doppietta di Gustavo Dezotti)
Buonasera a tutti. La domenica della 23^ giornata di Serie A prosegue con Cremonese-Inter, match da seguire in diretta su Sky Sport Calcio. Avviciniamoci al calcio d'inizio delle 18 con statistiche e curiosità sulle due squadre