Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita. L'argomento principale non poteva non essere il mercato: "Faremo qualche operazione nell'ultimo giorno? Credo che il mercato sia chiuso, ma mai dire mai. Abbiamo affrontato questa sessione senza ansia, non avevamo esigenze se non la sostituzione di Dumfries infortunato, ma a a patto che si presentassero delle opportunità vantaggiose. Perisic? Lui è legato all'Inter e abbiamo provato a interpretare un suo desiderio di finire la stagione con noi, ma non ci sono mai state le premesse. Frattesi? Non ha mai manifestato la volontà di essere ceduto. Volere più spazio è normale, ma avrà modo di farlo in stagione"