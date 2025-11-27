Serie AGiornata 23 - domenica 1 febbraio 2026Giornata 23 - dom 1 feb
1 - 0
Torino-Lecce 1-0: un gol di Adams rilancia i granata dopo 4 ko di fila
Il Torino torna a vincere in Serie A dopo 4 sconfitte consecutive e lo fa battendo 1-0 il Lecce in casa. Decisivo un gol di Che Adams al 29' del primo tempo. La squadra di Baroni ha sfiorato più volte il raddoppio che gli è stato negato da un super Falcone, autore di almeno 3 parate salva risultato. All'80' giallorossi vicini al pari con una conclusione di Banda respinta dal palo. Il Torino sale a quota 26 punti in classifica, il Lecce resta a 18