Parma-Juventus 0-0
Si parte al Tardini
La Juventus vuole proseguire nella sua risalita in classifica e affronta una trasferta insidiosa al Tardini contro il Parma. Spalletti rilancia Di Gregorio, Cambiaso a sinistra, confermato David in attacco. Cuesta lancia dal 1' Nicolussi Caviglia. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
1' - Juve vicinissima al vantaggio, palla in mezzo di Kalulu, conclusione di Conceiçao, gran parata di Corvi
Ci siamo, le squadre stanno entrando in campo al Tardini
Juventus e Parma sono due delle cinque squadre con la percentuale più bassa di cross andati a buon fine in questo torneo (inclusi corner): il 22% per piemontesi ed emiliani (al pari della Fiorentina), ovvero meglio solo di Roma e Cremonese (entrambe col 20%).
"Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister, ma non c'è stato nulla di più, mi sento di escludere questa operazione"
Sono 186 i recuperi offensivi della Juventus in questa Serie A e 43 le conclusioni da questa situazione di gioco: record in entrambi i casi; i bianconeri, però, hanno segnato solo due gol dopo un recupero alto: esattamente come il Parma, ma con oltre 20 tiri in più (22 vs 43).
Si affrontano la squadra con la più alta precisione al tiro in questo campionato (la Juventus col 52%) e l’ultima in questa classifica (il Parma col 36%, come Lecce e Pisa).
Il Parma vanta una percentuale realizzativa pari al 5.7%: la più bassa di questo campionato e peggiore soltanto di quella del Real Oviedo (5.3%) nei cinque maggiori tornei europei in corso.
Il Parma conta tre gol a seguito di rimesse laterali: più di qualsiasi altra avversaria nella Serie A 2025/26 e meno soltanto del Burnley (quattro) nei Big-5 tornei europei in corso (in questo caso a tre come gli emiliani anche altre sette squadre)
Il Parma è la squadra che ha segnato meno gol (sei) nei primi tempi di gioco di questo campionato e una delle tre (con Pisa e Roma) a non avere trovato la rete nei minuti di recupero della ripresa; di contro, la Juventus è la compagine che in percentuale ha subito più marcature nei primi 45’ di partita (53%) e una delle quattro (con Atalanta, Milan e Napoli) a non averne ancora incassati dal 90’ in avanti.
"Quando riesci a vincere è sempre meglio, in un club come questo devi vincere. Noi stiamo facendo bene, vogliamo continuare, vincere e restare in alto".
La Juventus ha tenuto la porta inviolata in otto delle ultime 11 partite giocate in tutte le competizioni – tante quante nelle precedenti 35 – comprese le ultime tre; i bianconeri potrebbero collezionare quattro clean sheet di fila all comps per la prima volta da maggio-settembre 2024 (cinque in quell’occasione).
La Juventus ha subito più di un gol soltanto in una delle ultime 15 partite di campionato: in quella del 7 dicembre 2025, contro il Napoli (sconfitta in trasferta per 2-1).
La sconfitta più pesante subita dal Parma in Serie A è arrivata proprio contro la Juventus: 7-0 per i bianconeri, all’Allianz Stadium, il 9 novembre 2014
Cuesta manda in campo dal 1' Nicolussi Caviglia al posto di Sorensen. Per il resto formazione tipo con Pellergino riferimento centrale, Ondrejka e Oristanio a supporto
Torna in porta Di Gregorio, Kalulu aperto a destra con Cambiaso a sinistra. C'è Locatelli in mezzo al campo, Yildiz a sinistra sulla trequarti con David riferimento più avanzato
Il Parma ha raccolto soltanto quattro punti, sui 23 complessivi, contro squadre che occupano la prima parte della classifica: peggio degli emiliani contro queste avversarie ha fatto soltanto il Lecce (tre).
La Juventus potrebbe diventare soltanto la seconda squadra contro la quale il Parma incassa almeno 100 gol nella sua storia in Serie A: al momento 99, meno soltanto delle reti subite dagli emiliani contro la Roma (102)
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
La Juventus è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 17 sfide contro il Parma in Serie A (11 vittorie, 4 pareggi), segnando 36 gol nel periodo (2.1 di media a match) - incluso il 2-0 nel match d'andata alla prima giornata.
Il Parma ha vinto l'ultimo match al Tardini contro la Juventus in campionato lo scorso 23 aprile (1-0 con gol di Mateo Pellegrino) e solo una volta ha ottenuto due successi casalinghi di fila contro i bianconeri in Serie A: tra maggio e novembre 1993 con Nevio Scala allenatore
Il Parma è rimasto a secco di gol in tutte le ultime tre partite di campionato (contro Napoli, Genoa e Atalanta); i ducali solo due volte hanno registrato una striscia di quattro gare consecutive senza gol all'attivo nella loro storia in Serie A: nell'aprile 2013 e tra novembre e dicembre 2006.
Dopo la sconfitta per 0-4 contro l'Atalanta, il Parma potrebbe perdere due partite di fila solo per la seconda volta in questo campionato, dopo il periodo tra fine ottobre e inizio novembre contro Roma e Bologna.
Dall'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus lo scorso 30 ottobre, nessuna squadra ha subito meno gol dei bianconeri in Serie A: solo otto in 13 match, al pari dell'Inter. Nel periodo, i piemontesi occupano la terza posizione in classifica in Serie A con 27 punti, dietro solo a Inter (34) e Milan (29) e hanno anche il terzo miglior attacco (23 gol), dietro a Inter (28) e Como (25).
La Juventus, pur avendo un andamento molto simile per quanto riguarda i gol fatti (35 sia nel 2025/26 che nel 2024/25) e le reti subite (17 nel 2025/26 vs 19 nel 2024/25) rispetto ai primi 22 match della scorsa stagione di Serie A, ha guadagnato cinque punti in più nel campionato in corso dopo altrettante partite (42 nel 2025/26 rispetto ai 37 del 2024/25).
Da una parte il Parma è la formazione che ha segnato più reti in percentuale su sviluppi di calcio piazzato (57% - 8 su 14) in questa stagione di Serie A, dall'altra la Juventus è, invece, quella che ha subito meno gol su sviluppi di calcio da fermo (solo quattro).
Mateo Pellegrino è il giocatore che in percentuale ha segnato più reti della propria squadra in questa stagione di Serie A: 43% (6 su 14). In più, dopo la rete al Tardini contro la Juventus dello scorso 23 aprile, Mateo Pellegrino potrebbe diventare il primo giocatore del Parma a segnare in due partite casalinghe di fila contro i bianconeri in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).
Con la rete contro il Napoli, Kenan Yildiz ha stabilito il suo record di gol in una singola stagione di Serie A: otto in 21 presenze nel 2025/26, superando i sette dello scorso campionato ma in 35 partite. In più, il fantasista turco è il secondo giocatore sia per tocchi in area avversaria (120), dietro solo a Lautaro Martínez (129) - sia per dribbling riusciti (42), dietro solamente a Nico Paz (48) in questo campionato.
Jonathan David ha realizzato tre gol negli ultimi quattro match di campionato, tante quante reti nelle sue precedenti 6 partite tra Serie A e Ligue 1. Più nel dettaglio, il canadese è stato coinvolto in tre gol nelle sue ultime tre trasferte di campionato (1G+2A), dopo che non aveva preso parte ad alcuna rete nelle sue prime otto gare fuori casa in Serie A