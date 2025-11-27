Il Parma è la squadra che ha segnato meno gol (sei) nei primi tempi di gioco di questo campionato e una delle tre (con Pisa e Roma) a non avere trovato la rete nei minuti di recupero della ripresa; di contro, la Juventus è la compagine che in percentuale ha subito più marcature nei primi 45’ di partita (53%) e una delle quattro (con Atalanta, Milan e Napoli) a non averne ancora incassati dal 90’ in avanti.