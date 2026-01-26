Serie AGiornata 23 - sabato 31 gennaio 2026Giornata 23 - sab 31 gen
Fine
2 - 1
2 - 1
Napoli-Fiorentina: video, gol e highlights
La squadra di Conte ritrova la vittoria e si prende momentaneamente il terzo posto in solitaria. Secondo gol consecutivo di Antonio Vergara, che la sblocca al 12' sfruttando il rinvio di Meret. Il palo salva Comuzzo dallo 0-2 prima di fermare Piccoli di testa. Super Meret su Gudmundsson, infortunio al ginocchio sinistro per Di Lorenzo. Nella ripresa splendido il raddoppio di Gutierrez, accorcia Solomon ma la Fiorentina incassa il terzo stop in una settimana