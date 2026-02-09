Offerte Sky
LAZ0
ATA1
INT-
JUV-
COM1
FIO2
Serie AGiornata 25 - sabato 14 febbraio 2026Giornata 25 - sab 14 feb
Fine
Como
Parisi F. 77' (Aut.)
1 - 2
Fiorentina
Fagioli N. 26'Kean M. 54' (Rig.)
Como
Parisi F. 77' (Aut.)
1 - 2 Fiorentina
Fagioli N. 26'Kean M. 54' (Rig.)
Como-Fiorentina 1-2, gol di Fagioli e Kean: la Viola torna al successo

Al Sinigaglia la Fiorentina torna al successo e “vendica” l’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia rimediata a fine gennaio. Viola avanti dopo 26’ con Fagioli, nella ripresa Perrone atterra Mandragora in area e Kean dal dischetto è perfetto, mettendola all’incrocio. Un autogol di Parisi riporta in gara il Como che però non riesce a trovare il pari e interrompe una striscia di tre gare senza sconfitte e senza gol subiti. Nel finale rosso a Morata (doppio giallo in pochi minuti)

