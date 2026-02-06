Prima della partita Palladino ha parlato a Dazn spiegando il "segreto" della ripresa della sua Atalanta: "Quando sono arrivato abbiamo lavorato tanto sull'aspetto emotivo e mentale con i ragazzi, che erano i primi dispiaciuti dopo il cambio di allenatore. I principi di gioco erano simili a quelli che adotto io, quindi c'è stato un incastro perfetto". Sulle scelte di oggi: "Samardzic e Zalewski dietro alla punta? Non faccio mai turnover, non mi piace farlo e non credo nel turnover. Metto sempre la miglior squadra disponibile in cambio e oggi ho scelto le caratteristiche giuste per questa partita"