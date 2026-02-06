Atalanta in vantaggio sulla Lazio dopo il primo tempo
Lazio-Atalanta, il risultato in diretta LIVE
All’Olimpico sfida tra due squadre che inseguono un posto in Europa. Ritmi bassi in avvio, ma una fiammata di Noslin prima e di Isaksen poi costringono al fallo da giallo Scalvini e Ahanor nei primi 10'. Al 16' una grande giocata di Bernasconi manda al tiro Krstovic: Provstgaard salva sulla linea. La risposta della Lazio con il palo di Taylor. Prima dell'intervallo sblocca Ederson su rigore. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN,disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
43' - Noslin ondeggia in area sulla sinistra e poi mette al centro: anche lui chiede un tocco di mano sul suo passaggio
Primo gol su rigore in campionato per Ederson, che mai ne aveva calciati in A. Non segnava dallo scorso aprile (gol al Milan)
Ederson trasforma, 1-0 Atalanta
41' - Ederson dal dischetto non sbaglia: incrocia col destro e spiazza Provedel
Rigore per l'Atalanta!
39' - Zappacosta va via a destra fino sul fondo e poi crossa in mezzo: Cataldi con un braccio troppo aperto e alto intercetta il pallone
30' - Noslin ci prova con un tiro a giro troppo centrale: tentativo senza grosse pretese
Palo di Taylor!
27' - Strappo di Tavares che arriva sul fondo e mette al centro, Maldini taglia sul primo palo, non riesce a concludere ma tiene palla e con freddezza, sulla linea di fondo, guarda la posizione dei compagni, servendo poi Taylor. Gran botta di prima, Carnesecchi sfiora con le dita e la palla si stampa sul palo alla sua destra
25' - Ed ecco il cambio: Kolasinac per Ahanor. E Palladino si è raccomandato, vuole un'uscita palla diversa, con maggiore precisione e pulizia tecnica
22' - Intanto Palladino ha già mandato a scaldarsi Kolasinac. I due gialli su due difensori pesano e in più non è soddisfatto di come la squadra si comporti in uscita, specie con Ahanor
21' - Corner Atalanta da destra, Ahanor in mezzo all'area cerca la girata di testa ma non inquadra pur colpendo tutto solo
Provstgaard salva sulla linea!
16' - Grande lancio di Scalvini che fa volare Bernasconi sulla sinistra, fino alla linea di fondo: Provedel gli va incontro cercando di chiuderlo proprio sulla linea di fondo, ma Bernasconi con un numero tiene la palla in campo beffando il portiere e serve all'indietro Krstovic: conclusione di prima diretta in porta dove Provstgaard salva sulla linea
16' - Isaksen da destra si accentra e cerca il mancino dal limite: debole, Carnesecchi para facilmente
15' - Errori da una parte e dall'altra, veramente tanti.
11' - Giallo anche per Ahanor! Stavolta è Isaksen a costringere l'avversario al fallo da ammonizione, con un dribbling a rientrare. Dea con due difensori sui tre della linea ammoniti dopo poco più di 10'
10' - Noslin scappa via a Scalvini che da dietro lo tocca e lo mette giù: giallo
5' - Atalanta imprecisa in uscita: diversi gli errori finora, in questo caso Maldini approfitta di un errore di Ahanor e riparte in verticale ma quando poi cerca il passaggio è a sua volta impreciso
Squadre in campo!
Sacchi è l'arbitro del match, Cataldi e de Roon i capitani che si scambiano i gagliardetti in questo momento
Olimpico ancora deserto
Atmosfera surreale all'Olimpico dove prosegue la protesta da parte del tifo organizzato della Lazio, che continua a esprimere il proprio disappunto nei confronti del presidente Lotito. Stadio anche oggi praticamente deserto
Tutto pronto all'Olimpico
- LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri
- ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino
Palladino: "Raspadori fuori? Non faccio mai turnover"
Prima della partita Palladino ha parlato a Dazn spiegando il "segreto" della ripresa della sua Atalanta: "Quando sono arrivato abbiamo lavorato tanto sull'aspetto emotivo e mentale con i ragazzi, che erano i primi dispiaciuti dopo il cambio di allenatore. I principi di gioco erano simili a quelli che adotto io, quindi c'è stato un incastro perfetto". Sulle scelte di oggi: "Samardzic e Zalewski dietro alla punta? Non faccio mai turnover, non mi piace farlo e non credo nel turnover. Metto sempre la miglior squadra disponibile in cambio e oggi ho scelto le caratteristiche giuste per questa partita"
Atalanta, le scelte di Palladino
Palladino ha perso De Ketelaere, operato in settimana per una lesione al menisco. In attacco gioca Krstovic (con Scamacca in panchina) e Samardzic-Zalewski alle sue spalle. In panchina anche Raspadori. Tornano però dalla squalifica De Roon e Ahanor entrambi titolari (il secondo vincendo il ballottaggio con Kolasinac). Zappacosta e Bernasconi sulle fasce
- ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino
Lazio, le scelte di Sarri
L’ultimo della lista è Pedro. Una lista lunghissima, quella degli assenti con cui deve fare i conti Maurizio Sarri che in attacco vara il tridente Noslin-Maldini-Isaksen. In difesa Romagnoli è squalificato: accanto a Gila gioca Provstgaard con Nuno Tavares che vince il ballottaggio con Pellegrini sulla sinistra. A destra Marusic. A centrocampo out Basic: gioca Dele-Bashiru
- LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri
La situazione in classifica al momento
La 25^ giornata si è aperta con la sofferta vittoria del Milan a Pisa. I rossoneri salgono a-5 dall'Inter, impegnata stasera nel derby d'Italia a San Siro contro la Juventus (in diretta su Sky Sport)
La classifica di Serie A aggiornataVai al contenuto
Il replay sarà in semifinale di Coppa Italia
Con Lazio e Atalanta che rincorrono un posto in Europa (momentaneamente ottava e settima in classifica) la sfida di oggi in campionato si riproporrà anche in semifinale di Coppa Italia mercoledì 4 marzo, dopo la qualificazione raggiunta eliminando rispettivamente Bologna e Juventus. Traguardo, quello della Coppa Italia, che potrebbe rappresentare un'altra eventuale porta per l'Europa...
Coppa Italia: ufficiali le date delle semifinali di andataVai al contenuto
La Lazio è rimasta imbattuta in otto delle ultime 10 sfide di Serie A contro l'Atalanta (4 vittorie, 4 pareggi), anche se ha vinto solo una delle quattro più recenti gare contro i bergamaschi: 1-0 il 6 aprile 2025 al Gewiss Stadium, con una rete di Gustav Eriksen.
L'Atalanta ha evitato la sconfitta in sette delle ultime otto trasferte di Serie A contro la Lazio (3 vittorie, 4 pareggi) e, dopo l'1-1 del 28 dicembre 2024, può pareggiare due gare esterne di fila contro i biancocelesti per la prima volta dal 1991.
La Lazio non ha subito gol nelle ultime due gare contro l'Atalanta in Serie A, dopo che aveva incassato almeno una rete in 15 delle precedenti 17 sfide contro i bergamaschi (1.9 gol subiti in media nel parziale); i biancocelesti non registrano più clean sheet consecutivi contro questa avversaria nel massimo campionato da gennaio 2013 (quattro).
L’Atalanta è rimasta imbattuta nel 2026 in Serie A, grazie a cinque successi e due pareggi; solo tre volte nella sua storia non ha perso nessuna delle prime otto gare giocate in un anno solare: nel 1962 (10), nel 2000 (otto) e nel 2003 (10).
La Lazio è la squadra che ha pareggiato più gare di Serie A da dicembre in avanti: sei; nel periodo, i biancocelesti hanno perso solo due volte, ma hanno trovato appena tre successi.
Nonostante il bilancio dell'Atalanta fuori casa con Raffaele Palladino in Serie A sia in perfetto equilibrio - due vittorie, due pareggi e due sconfitte - i bergamaschi hanno pareggiato le ultime due trasferte di campionato e non terminano in equilibrio tre gare esterne di fila da dicembre 2020 (in quell'occasione contro Spezia, Juventus e Bologna).
La Lazio ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe di campionato (3 pareggi, 2 sconfitte), proprio la più recente contro il Genoa; inoltre, ha incassato almeno due reti in ciascuna delle ultime quattro partite interne e non ha mai subito più di un gol in più incontri domestici di fila in una stagione di Serie A (serie arrivata a quattro anche nel 1932, nel 1943, nel 1950 e nel 2017).
La Lazio è l'unica squadra che non ha trovato la rete su sviluppi di calci d'angolo in questa Serie A, mentre l'Atalanta ne ha realizzati sei da questa situazione di gioco, meno solo di Juventus (sette) e Inter (13) - a quota sei anche Cagliari, Cremonese e Sassuolo.
Nikola Krstovic ha preso parte a 11 gol in 886 minuti giocati questa Serie A (sette reti e quattro assist), in media una partecipazione ogni 81 minuti, la migliore tra i giocatori con almeno 600 minuti disputati.