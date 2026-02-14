Offerte Sky
COM1
FIO2
LAZ0
ATA2
INT3
JUV2
Serie AGiornata 25 - sabato 14 febbraio 2026Giornata 25 - sab 14 feb
Fine
Inter
Cambiaso A. 17' (Aut.)Esposito F. 76'Zielinski P. 90'
3 - 2
Juventus
Cambiaso A. 26'Locatelli M. 83'
Inter
Cambiaso A. 17' (Aut.)Esposito F. 76'Zielinski P. 90'
3 - 2 Juventus
Cambiaso A. 26'Locatelli M. 83'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Inter-Juventus 3-2: video, gol e highlights

Gol e spettacolo a San Siro, dove l'Inter si aggiudica il derby d'Italia battendo la Juventus 3-2. Nel primo tempo Cambiaso è croce e delizia con un'autorete prima e la rete del pari poi, mentre al 42' Kalulu lascia i suoi in 10 per tutta la ripresa. Esposito entra e segna di testa, Locatelli rimedia per i bianconeri, al 90' il mancino di Zielinski regala la vittoria ai nerazzurri

