Gol e spettacolo a San Siro, dove l'Inter si aggiudica il derby d'Italia battendo la Juventus 3-2. Nel primo tempo Cambiaso è croce e delizia con un'autorete prima e la rete del pari poi, mentre al 42' Kalulu lascia i suoi in 10 per tutta la ripresa. Esposito entra e segna di testa, Locatelli rimedia per i bianconeri, al 90' il mancino di Zielinski regala la vittoria ai nerazzurri

