L'episodio che sta facendo discutere da sabato. Poco prima dell'intervallo, Kalulu rimedia il secondo giallo nel contatto con Bastoni che si lascia cadere. E il Var non poteva intervenire. Nel VIDEO le immagini dell'espulsione, la ricostruzione e i commenti di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Del Piero a Sky Saturday Night