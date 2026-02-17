Inter, Bastoni prima del Bodo Glimt: la conferenza LIVE alle 17.15
Vigilia tra i nerazzurri verso l'andata del playoff di Champions League in Norvegia in programma mercoledì alle 21. A prendere parte alla conferenza stampa pre-partita delle 17.15, insieme a Cristian Chivu, ci sarà anche Alessandro Bastoni che parlerà dopo le polemiche che l'hanno visto protagonista nella vittoria contro la Juventus. Segui le dichiarazioni in diretta sul nostro liveblog
Kalulu espulso in Inter-Juve: video e ricostruzione
L'episodio che sta facendo discutere da sabato. Poco prima dell'intervallo, Kalulu rimedia il secondo giallo nel contatto con Bastoni che si lascia cadere. E il Var non poteva intervenire. Nel VIDEO le immagini dell'espulsione, la ricostruzione e i commenti di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Del Piero a Sky Saturday Night
Gli highlights di Inter-Juventus 3-2
