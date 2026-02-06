Serie AGiornata 25 - sabato 14 febbraio 2026Giornata 25 - sab 14 feb
0 - 2
Lazio-Atalanta 0-2: video, gol e highlights
La Dea conferma il suo buon momento battendo la Lazio all'Olimpico. Nerazzurri pericolosi in avvio con Krstovic ma Provstgaard salva sulla linea. Prima dell’intervallo un tocco di mano di Cataldi manda sul dischetto Ederson, che non sbaglia. Nella ripresa Zalewski raddoppia con un gran destro dal limite. Due pali per la Lazio, con Taylor e Ratkov. Nel finale Raspadori out dolorante a una coscia