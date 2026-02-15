Serie AGiornata 25 - domenica 15 febbraio 2026Giornata 25 - dom 15 feb
Fine
2 - 2
2 - 2
Napoli-Roma: video, gol e highlights
Termina in parità al 'Maradona', pareggio che mantiene gli azzurri a +3 sui giallorossi nella corsa Champions. Al 7' la sblocca il solito Malen, che premia l'assist di Zaragoza. Prima dell'intervallo rimedia Spinazzola (deviazione di Pisilli), ex della sfida che poi impegna Svilar. Lo scatenato Malen segna il suo quinto gol in 6 gare con la Roma trasformando il rigore procurato da Wesley, ma Alisson Santos fissa il definitivo 2-2