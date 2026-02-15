La squadra di Italiano torna a vincere dopo un mese in campionato. Primi 45' senza reti e Bologna più pericoloso con occasioni per Castro, Bernardeschi e Rowe. A inizio ripresa il vantaggio rossoblù: tiro cross di Rowe solo sfiorato di tacco da Moro, c’è deviazione di Vlasic ed è autogol. Al 62’ è però proprio il croato a trovare il pari, dopo un tiro di Zapata respinto da Skorupski. L’1-1 dura solo 8 minuti: al 70’ gran gol di Castro che si gira in area e di punta ruba il tempo a Paleari

