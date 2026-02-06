Serie AGiornata 25 - domenica 15 febbraio 2026Giornata 25 - dom 15 feb
Parma-Verona 2-1, la risolve il gol di Pellegrino al 93'
Con un gol di Pellegrino nel recupero il Parma risolve una partita complicatissima, contro un Verona che resiste in 10 per più di 80'. Il Parma, avanti dopo appena 3’ con un gran tiro da fuori di Bernabé e in superiorità numerica dall’11’ per l’espulsione di Orban, si fa raggiungere poco prima dell’intervallo da un rigore di Harroui causato da un’ingenuità di Circati. Nella ripresa Strefezza colpisce la traversa, il muro dell’Hellas regge fino al 93', quando Pellegrino di testa lo fa cadere