JUV0
COM2
Serie AGiornata 26 - sabato 21 febbraio 2026Giornata 26 - sab 21 feb
Fine
Juventus
0 - 2
Como
Vojvoda M. 11'Caqueret M. 61'
Juventus0 - 2 Como
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Juventus-Como: video, gol e highlights

La squadra di Spalletti incassa la terza sconfitta in una settimana e chiude tra i fischi dell'Allianz Stadium. Il vantaggio in avvio lo firma Vojvoda, ma è decisivo l'errore di Di Gregorio impreciso nell'intervento. Chance per Openda, traversa di Da Cunha. Raddoppio di Caqueret che finalizza un gran contropiede del Como. Koopmeiners sfiora due volte il gol colpendo anche un palo, occasione per David nel finale. Mercoledì a Torino c'è il ritorno del playoff di Champions

