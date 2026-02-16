Offerte Sky
Serie A Giornata 26 - sabato 21 febbraio 2026
Fine
Lecce
0 - 2
Inter
Mkhitaryan H. 75'Akanji M. 82'
Lecce0 - 2 Inter
Mkhitaryan H. 75'Akanji M. 82'
Lecce-Inter: i nerazzurri si rialzano dopo Bodo, 2-0 in trasferta e +10 sul Milan

Non conosce soste in campionato l’Inter che allunga di nuovo sul Milan portandosi a +10 in classifica dopo il successo al Via del Mare sul Lecce per 2-0. Primo tempo complicato per i nerazzurti che ci provano ma non riescono a sbloccare il match. Nella ripresa prima un gol annullato a Dimarco, poi la mossa di Chivu che inserisce Mkhitaryan e Akanji: sono proprio i due subentrati a segnare le due reti che valgono la vittoria

