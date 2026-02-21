Offerte Sky
Serie AGiornata 26 - sabato 21 febbraio 2026Giornata 26 - sab 21 feb
Fine
Cagliari
0 - 0
Lazio
Cagliari0 - 0 Lazio
Cagliari-Lazio 0-0: video e highlights

Senza reti all'Unipol Domus. Nel primo tempo il Cagliari sfiora il gol con Zé Pedro, fermato dal palo. Adopo di testa ed Esposito di destro non trovano invece la porta per questione di centimetri. Nella ripresa i padroni di casa ci provano ancora, ma a Palestra viene annullato il vantaggio per fuorigioco e Provedel se la cava su Idrissi. Nel finale rosso a Mina e Lazio pericolosa: prima Caprile salva su Cataldi, poi in pieno recupero il centrocampista sfiora ancora il jolly

