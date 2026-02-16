Da una parte l’Inter è la formazione con più gol segnati di testa (13) nel campionato in corso, dall’altra solo Hellas Verona (10) e Fiorentina (nove) hanno subito più reti del Lecce (otto) con questo fondamentale
Lecce-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Trasferta non semplice per l'Inter al Via del Mare contro un Lecce che va a caccia di punti salvezza. Chivu schiera Esposito accanto a Thuram in attacco. Senza Barella e Calhanoglu in campo Frattesi e Sucic con Zielinski. Di Francesco con Cheddira riferimento più avanzato. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu
Sfida tra il miglior e peggior attacco in questa stagione di Serie A: Inter (60 gol) e Lecce (17 reti). I nerazzurri (13%) sono anche primi per quanto riguarda la percentuale realizzativa mentre i salentini penultimi (6.6%), davanti al Parma ultimo in questa graduatoria (6.2%).
L’Inter ha raccolto 61 punti in 25 match di questo campionato e potrebbe guadagnare almeno 64 punti dopo 26 gare stagionali solo per la quarta volta nella sua storia in Serie A (considerando tre punti a vittoria da sempre), dopo il 1988/89 (65), il 2006/07 (70) e il 2023/24 (69).
L’Inter ha vinto le ultime tre trasferte contro il Lecce in campionato e potrebbe ottenere quattro successi fuori casa di fila contro i salentini per la prima volta in Serie A.
Il Lecce ha perso tutte le ultime sette sfide di Serie A giocate contro l'Inter, senza segnare nelle sei più recenti; i salentini potrebbero subire più ko consecutivi per la prima volta nella loro storia contro una singola avversaria nel massimo campionato (sette, sempre contro i nerazzurri anche tra il 1991 e il 1999).
La formazione del Lecce in grafica
La formazione dell'Inter in grafica
Lecce, le scelte di formazione
Di Francesco con una sorta di 'falso nueve' come Cheddira. Alle sue spalle giocano Pierotti, Gandelman e Sottil. Solita diga Ramadani-Coulibaly a centrocampo
Questa sarà la 40^ sfida tra Inter e Lecce in Serie A: precedenti decisamente favorevoli ai nerazzurri, vittoriosi in 31 occasioni con quattro pareggi e quattro successi salentini a completare il bilancio.
Inter, le scelte di formazione
Chivu deve fare a meno di Barella e Calhanoglu squalificati oltre a Lautaro infortunato. Per l'attacco spazio a Pio Esposito accanto a Thuram, a centrocampo Frattesi e Sucic insieme a Zielinski. Confermato Luis Henrique a destra
Le formazioni ufficiali
Statistiche e curiosità
Il Lecce ha perso tutte le ultime sette sfide di Serie A giocate contro l'Inter, senza segnare nelle sei più recenti; i salentini potrebbero subire più ko consecutivi per la prima volta nella loro storia contro una singola avversaria nel massimo campionato (sette, sempre contro i nerazzurri anche tra il 1991 e il 1999).
Inter senza subire gol nelle ultime sei gare con il Lecce
L'Inter ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime sei partite di campionato contro il Lecce; in caso di clean sheet, quella salentina diventerebbe la squadra contro la quale i nerazzurri vantano la serie aperta più lunga di match di fila senza reti al passivo nel massimo torneo (al momento sei anche contro il Como).
Lecce, nessuna vittoria con la capolista nelle ultime cinque stagioni in A
Nelle ultime cinque stagioni disputate in Serie A, il Lecce non ha mai vinto contro la capolista a inizio giornata di campionato: 11 le sfide contro queste avversarie, per un bilancio di tre pareggi e ben otto sconfitte, comprese tutte le ultime sei nel torneo (zero gol segnati in questo parziale).
Lecce, 3 delle 4 vittorie contro l'Inter arrivate al Via del Mare
Tre delle quattro vittorie totali conquistate dal Lecce contro l'Inter in Serie A sono arrivate in gare interne, compresa l'ultima datata 29 gennaio 2012 (1-0, gol di Guillermo Giacomazzi) con Serse Cosmi allenatore; da allora, un pareggio e tre sconfitte al Via del Mare, le ultime due entrambe per 0-4.
Il Lecce ha vinto le ultime due gare di campionato
Dopo otto match senza successi (2 pareggi, 6 sconfitte), il Lecce ha vinto le ultime due partite di campionato (contro Udinese e Cagliari); i salentini potrebbero conquistare la posta piena per tre incontri consecutivi per la prima volta in Serie A da novembre 2022-gennaio 2023 (tre in quel caso con Marco Baroni in panchina).
Inter senza subire gol nelle ultime 5 vittorie in trasferta
L'Inter ha vinto le ultime otto trasferte di campionato senza subire gol nelle cinque più recenti; soltanto una volta nella loro storia in Serie A i nerazzurri hanno infilato più successi esterni consecutivi nel massimo torneo: 11 tra ottobre 2006 e marzo 2007, con Roberto Mancini in panchina
Inter squadra che ha segnato più gol su sviluppi di palla inattiva
L'Inter è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di palla inattiva in questa Serie A: 18 sui 60 complessivi (il 30% del totale); di questi, ben 13 sono arrivati a seguito di un corner, record anche in questo caso nel torneo in corso.
Chivu il tecnico dell'Inter con più vittorie nelle prime 25 gare
Considerando le prime 25 partite in assoluto di un tecnico alla guida dell'Inter in Serie A, Cristian Chivu è l'allenatore che vanta il maggior numero di vittorie, ovvero 20 successi sulle 25 sfide complessive (l'80%); un pareggio e quattro sconfitte chiudono il parziale.
Inter squadra a cui Sottil ha segnato più di un gol in Serie A
L'Inter è l'unica squadra contro la quale Riccardo Sottil ha segnato più di un gol in Serie A: entrambi in casa, nel 2020 e nel 2021, rispettivamente con le maglie di Cagliari e Fiorentina; tuttavia, l'attaccante del Lecce non ha preso parte ad alcuna marcatura in tutti gli ultimi tre incroci di Serie A contro la squadra meneghina.
Dimarco a caccia del quinto assist in cinque gare consecutive
Federico Dimarco potrebbe diventare il primo difensore a fornire assist per cinque partite consecutive nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2006/07); più in generale, sarebbe soltanto il 5° giocatore a riuscirci nel periodo, dopo Antonio Cassano, Gianni Munari, Miralem Pjanic e Lorenzo Insigne (quest'ultimo due volte).