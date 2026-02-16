L'Inter è l'unica squadra contro la quale Riccardo Sottil ha segnato più di un gol in Serie A: entrambi in casa, nel 2020 e nel 2021, rispettivamente con le maglie di Cagliari e Fiorentina; tuttavia, l'attaccante del Lecce non ha preso parte ad alcuna marcatura in tutti gli ultimi tre incroci di Serie A contro la squadra meneghina.