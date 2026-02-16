12' - Quello di Mergim Vojvoda è il gol numero 500 del Como in Serie A
Juventus-Como, il risultato LIVE
In avvio la sblocca Vojvoda dalla distanza, ma pesa un altro errore di Di Gregorio che sbaglia l'intervento. Openda vicino al pareggio. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
31' - Como aggressivo sui portatori bianconeri: l'ultimo è Ramon che sradica il pallone dai piedi di Miretti
26' - Da Cunha scodella un pallone insidioso in area, che diventa preda di Di Gregorio
22' - Openda! Più pericoloso il secondo tentativo del belga, che sfrutta l'incomprensione tra i centrali azzurri e cerca un pallonetto per scavalcare Butez: pallone tra le braccia del portiere!
20' - Openda cerca fortuna dal limite dell'area, ma il destro è da dimenticare
Ha segnato Vojvoda! Juventus-Como 0-1
11' - Al primo tiro nello specchio passa la squadra di Fabregas, ma pesa un altro errore di Di Gregorio. Pallone perso nella propria metà campo e percussione centrale di Douvikas, che apre per Vojvoda bravo ad accentrarsi spostandosela sul sinistro. La conclusione sul primo palo è leggermente deviata ma non irresistibile, la respinta di Di Gregorio è invece difettosa e il tiro termina in rete
5' - Locatelli! Risponde la Juve: altra conclusione dalla distanza, ci mette i pugni Butez!
4' - Possesso del Como che si affaccia sulla trequarti bianconera: altissimo il destro di Baturina
Il saluto tra i capitani Locatelli e Da Cunha: tutto è pronto all'Allianz Stadium!
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Daniele Doveri
La Juve gioca a strisce orizzontali contro il Como
Rivoluzionaria la quarta divisa stagionale dei bianconeri che sarà inaugurata proprio contro la squadra di Fabregas
Spalletti: "Niente turbolenze, barattiamo la qualità con la sostanza"
L'allenatore della Juventus ha parlato prima del fischio d'inizio: "Oggi giochiamo contro una squadra di pari livello sia per la qualità della rosa che per quella dell'allenatore. Abbiamo qualche defezione come tutte le squadre, quindi cerchiamo di avere meno squilibrio possibile. Noi giochiamo coi 3 centrali di difesa. Quando le partite sono equilibrate si risolvono anche con gli episodi: non mettiamo la partita al livello della turbolenza, loro avrebbero meno pressioni. Oggi servirà una partita di sostanza: barattiamo la creatività con la volontà di farci capitare meno episodi possibili. Openda? Loro sono la squadra più aggressiva del campionato e Openda ha caratteristiche utili per ripartire. E David non è al meglio... "
Fabregas: "Prova tv per il mio gesto? So di aver sbagliato"
L'allenatore del Como nel pre-partita: "Non dovevo toccare Saelemaekers e ho chiesto scusa. Allegri ha chiesto se si può avere la prova tv per episodi come il mio? Accetterei tutte le conseguenze, so di aver sbagliato. Ora voltiamo pagina, sono giovane e devo imparare per il futuro. Essere qua 64 ore dopo Milano è storia, perché la Juve è un club incredibile. Quarta partita in 11 giorni? Cambia la mentalità, nella testa si trovano le motivazioni. Non l'avevamo mai fatto, ma fa parte del calcio ed è il livello che vogliamo raggiungere. Penso che in mezzo al campo si creano più possibilità per vincere la partita: loro hanno fisicità e qualità, noi proveremo a fare la nostra partita"
Del Piero: "Juve, serve cambiar pelle nelle partite sporche"
Formazioni ufficiali
- JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda. All. Spalletti
- COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
Le scelte di Spalletti
Rispetto alla pesante sconfitta col Galatasaray, i bianconeri ritrovano un centravanti di ruolo come Openda (e non David) nel tridente insieme a Miretti (preferito a Conceiçao) e Yildiz. Si torna alla difesa a tre completata da Koopmeiners insieme a Kelly e Gatti al posto di Bremer. Non c'è Kalulu al quale non è stata tolta la squalifica nemmeno dopo la grazia chiesta alla Figc per 'acclarata ingiustizia'. Spazio quindi a McKennie e Cambiaso come terzini
Le scelte di Fabregas
Assente lo squalificato Nico Paz mentre dalla squalifica torna Morata, ma il centravanti è Douvikas. Sulla trequarti giocano invece Caqueret (e non Rodriguez) insieme a Vojvoda e Baturina. Rispetto al recupero col Milan tornano dall'inizio Da Cunha in mezzo e Smolcic in difesa, quest'ultimo laterale destro con Valle a sinistra
Obbligatorio reagire dopo due sconfitte di fila tra campionato ed Europa, perché lo scontro diretto all'Allianz Stadium vale un pezzo della prossima Champions League. Lo sa bene la Juventus, battuta in una settimana da Inter e Galatasaray prima della sfida casalinga contro il Como. A -4 dai bianconeri, la squadra di Fabregas insegue una vittoria in campionato che manca da un mese
Spalletti: "Usiamo Istanbul come elastico per reagire"
L'allenatore della Juventus ha introdotto la sfida all'Allianz Stadium. LA CONFERENZA
Dopo 23 risultati utili di fila (14 vittorie, 9 pareggi), la Juventus ha perso il match di andata contro il Como e potrebbe subire due sconfitte di fila contro i lombardi soltanto per la seconda volta in Serie A, dopo quella tra novembre 1950 e gennaio 1952 (tre in quel caso)
Il Como ha segnato tre gol negli ultimi due incroci di campionato contro la Juventus (due nella gara di andata): tanti quanti i lombardi ne avevano realizzati nelle 14 gare precedenti contro i bianconeri (e in 11 di queste non avevano trovato la via della rete)
La Juventus non perde in casa contro il Como dall'1 aprile 1951 (0-3, grazie all'autorete di Sergio Manente e alla doppietta di Vittorio Ghiandi); da allora, per i bianconeri, sette vittorie, compresa l'ultima dell'agosto 2024 (3-0), cinque pareggi, otto clean sheet e mai più di un gol subito a partita nel parziale
Nelle tre partite giocate dalla Juventus nel mese di febbraio sono stati segnati ben 14 gol in totale, per una media complessiva di 4.7 reti a match: record in media rispetto alle sfide disputate da qualsiasi altra avversaria in questo mese e quasi il doppio rispetto alla media totale di reti registrata dai bianconeri in tutte le precedenti 22 partite del torneo in corso (2.4)
La Juventus non perde in casa da 16 partite di campionato (11 vittorie, 5 pareggi) - l'ultima sconfitta dei bianconeri all'Allianz Stadium risale al 9 marzo 2025, 0-4 contro l'Atalanta - soltanto il Napoli vanta una serie aperta più lunga di gare interne consecutive senza sconfitte (23) rispetto a quella dei bianconeri (16) nel massimo campionato italiano
Il Como ha raccolto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio) nelle ultime quattro trasferte di campionato - tanti quanti quelli messi assieme nelle nove precedenti - nel periodo (dall'ultimo turno di dicembre), soltanto Milan (14) e Inter (15) hanno fatto meglio nelle gare esterne di questa Serie A rispetto ai lombardi (10, come anche il Napoli)
La Juventus ha mandato in gol 17 marcatori differenti: record in questo campionato; nelle ultime 20 stagioni del massimo torneo (dal 2006/07), soltanto una volta i bianconeri hanno contato più realizzatori diversi in una singola edizione della Serie A: nel 2011/12, quando raggiunsero quota 20 (17 anche nel 2008/09, 2016/17 e 2018/19)
La Juventus è la squadra che conta il maggior numero di conclusioni subite (25) a seguito di un errore commesso durante la partita e una delle due, con il Torino, ad avere poi incassato più gol da questa situazione di gioco: nove, dei quali sei proprio all'Allianz Stadium
Kenan Yildiz è soltanto uno dei cinque giocatori dei top 5 campionati europei in corso a vantare almeno 50 conclusioni (72 per il turco) e almeno 50 occasioni create (50 esatte), assieme a Bruno Fernandes (58+78), Michael Olise (66+55), Lamine Yamal (87+58) e Kylian Mbappé (109+53). GUARDA LE STATISTICHE DI YILDIZ
Soltanto Moise Kean ha registrato finora una differenza negativa più alta (-6.4) tra gol segnati e quelli attesi secondo il modello degli xG rispetto ad Alvaro Morata (-3.8, ovvero zero reti a fronte di un valore xG di 3.8) in questo torneo; di contro, Martin Baturina è il giocatore con la differenza positiva maggiore: +3.3 (quattro centri a fronte di un xG di 0.7). GUARDA LE STATISTICHE DI MORATA