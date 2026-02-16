L'allenatore del Como nel pre-partita: "Non dovevo toccare Saelemaekers e ho chiesto scusa. Allegri ha chiesto se si può avere la prova tv per episodi come il mio? Accetterei tutte le conseguenze, so di aver sbagliato. Ora voltiamo pagina, sono giovane e devo imparare per il futuro. Essere qua 64 ore dopo Milano è storia, perché la Juve è un club incredibile. Quarta partita in 11 giorni? Cambia la mentalità, nella testa si trovano le motivazioni. Non l'avevamo mai fatto, ma fa parte del calcio ed è il livello che vogliamo raggiungere. Penso che in mezzo al campo si creano più possibilità per vincere la partita: loro hanno fisicità e qualità, noi proveremo a fare la nostra partita"