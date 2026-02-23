Inter-Genoa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo l'eliminazione dalla Champions per mano del Bodo-Glimt, l'Inter si rituffa in campionato e affronta il Genoa. Chivu schiera Bonny accanto a Thuram in attacco. In difesa confermato Akanji, c'è De Vrij, a sinistra Carlos Augusto. De Rossi si affida a Colombo e Vitinha con alle spalle Baldanzi. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu
GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martín; Baldanzi; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
in evidenza
L’Inter ha vinto otto delle nove gare di questa Serie A disputate dopo un appuntamento in UEFA Champions League - l’unica eccezione è stata lo scorso 25 novembre, 1-3 contro il Napoli.
Chivu: "Genoa squadra organizzata e intensa"
"Oggi è un'altra partita, è quella più importante e deve essere trattata come tale. Il Genoa è una squadra organizzata e intensa, è cresciuta, hanno le loro ambizioni e sono competitivi, faranno di tutto per salvarsi e da quando c'è De Rossi stanno facendo molto bene"
I nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga di successi interni consecutivi in Serie A solo contro quattro avversarie: 14 contro il Como tra il 1950 e il 2025, 12 contro la Fiorentina tra il 2001 e il 2013, 12 contro il Lecce tra il 2001 e il 2026 e 12 contro la Pro Patria tra il 1930 e il 1955.
Il Genoa ha pareggiato l’unica gara contro l’Inter disputata con almeno 37 punti di distanza prima della 30^ giornata di Serie A: 0-0 il 25 febbraio 2022
Var, simulazioni, perdite di tempo: come cambia il calcio. Le nuove regole Ifab
In occasione della 140^Assemblea Generale Annuale tenuta a Hensol, in Galles, l'Ifab (International Football Association Board) ha approvato un pacchetto di modifiche regolamentari che verranno introdotte a partire dal Mondiale di quest'estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.
Var, simulazioni, perdite di tempo: come cambia il calcioVai al contenuto
Il Genoa ha registrato 61 sconfitte in 115 match contro l’Inter in Serie A, solo contro la Juventus la formazione rossoblù ha subito più ko (70) nella competizione.
Il Genoa è la squadra che ha effettuato il minor numero di attacchi diretti in questa Serie A: solo 16, almeno otto in meno rispetto a ogni altra squadra finora.
Il Genoa ha segnato cinque reti negli ultimi cinque incontri con l’Inter in campionato, dopo che non ne aveva realizzata nemmeno una nelle otto precedenti.
De Rossi: "Non ci accontentiamo, vogliamo fare punti"
"La mentalità della nostra squadra non deve essere quella di non accontentarsi perché abbiamo vinto una partita, si dice che queste non sono partite in cui prendere punti, e quindi quali sono? Questo è uno stadio e una gara dove prendere i punti. le altre corrono dietro"
Sono 115 le sfide tra Genoa e Inter in Serie A: i nerazzurri conducono il bilancio con 61 vittorie contro le 22 rossoblù - 32 pareggi completano il quadro
Verona-Napoli 1-2: Lukaku decide al 96
Il Napoli torna alla vittoria vincendo al Bentegodi: decide un gol di Lukaku in pieno recupero. In avvio sblocca Hojlund che dopo nemmeno 2’ piazza di testa un preciso pallonetto all’angolino. Il danese va anche vicino al raddoppio ma Edmundsson salva sulla linea. Nella ripresa il pari dell’Hellas, con una gran botta di Akpa Akpro leggermente deviata proprio da Hojlund, poi Lukaku entra e la decide
Verona-Napoli LIVEVai al contenuto
Kalulu: "Bastoni? Non l'ho sentito"
Kalulu: 'Bastoni? Non l'ho sentito da quell'episodio. Felice se restasse Spalletti'Vai al contenuto
Lo spogliatoio dell'Inter
Il Genoa è la squadra che ha vinto il maggior numero di duelli in questa Serie A: 1407, mentre solo il Milan (52.7%) ha registrato una percentuale di duelli vinti maggiore rispetto all’Inter (52.6%).
Il gagliardetto dell'Inter
La formazione dell'Inter in grafica
La formazione del Genoa in grafica
Genoa, le scelte di formazione
De Rossi con Colombo e Vitinha come coppia d'attacco con alle spalle Baldanzi. A centrocampo Frendrup e Malinovskyi, in difesa Marcandalli con Ostigard e Vasquez
Inter, le scelte di formazione
Chivu manda in campo Bonny in coppia con Thuram. A centrocampo c'è Mkhitaryan dal 1' con Zielinski e Barella. In difesa spazio a De Vrij con Carlos Augusto da terzo di sinistra
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu
GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martín; Baldanzi; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
Statistiche e curiosità
L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 13 sfide contro il Genoa in campionato (10 vittorie, 3 pareggi), segnando 33 reti nel periodo (2.5 di media) e subendone solo cinque; l'ultima vittoria del Grifone contro i nerazzurri in Serie A risale al 17 febbraio 2018 (2-0 al Ferraris).
Inter vittoriosa nelle ultime 11 gare casalinghe con il Genoa
L'Inter ha vinto tutte le ultime 11 partite casalinghe contro il Genoa in Serie A, registrando ben nove clean sheet nel periodo: si tratta della striscia aperta più lunga di sconfitte fuori casa consecutive del Genoa nel torneo.
Inter, 64 punti in 26 gare di campionato
L'Inter ha ottenuto 64 punti in 26 partite in questo campionato e potrebbe guadagnare almeno 67 punti dopo 27 gare stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2023/24 (72) e il 2006/07 (73).
Inter, 13 vittorie nelle ultime 14 gare di Serie A
L'Inter ha vinto 13 delle ultime 14 partite di Serie A (1 pareggio), segnando 36 reti nel periodo (2.6 di media), tra cui tutte le sette più recenti - i nerazzurri non registrano una striscia più lunga di successi consecutivi in campionato dal gennaio-marzo 2024 (10 in quel caso).
Genoa, due clean sheet nelle ultime due partite di campionato
Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato (contro Cremonese e Torino) e potrebbe registrare tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal dicembre 2024 (il terzo dei quali proprio al Meazza ma contro il Milan).
Con De Rossi in panchina solo Como e Juve hanno segnato più del Genoa
Dall'arrivo di Daniele De Rossi alla guida del Genoa, solo Inter (38), Como e Juventus (entrambe 29) hanno segnato più reti del Genoa (26 in 16 match, al pari del Milan). Nello stesso periodo, il Grifone è la formazione con la più alta percentuale realizzativa (14%).
Inter, 10 reti segnate con giocatori subentrati
Con le due reti segnate da Mkhitaryan e Akanji nell'ultimo match contro il Lecce, l'Inter è salita a quota 10 reti con calciatori subentrati: record nella Serie A 2025/26; dall'altra parte invece il Genoa è la formazione con meno gol subiti da giocatori subentrati nel campionato in corso (solo uno, Vlahovic della Juventus lo scorso 31 agosto).
Dimarco, almeno due assist negli ultimi cinque match di campionato
Federico Dimarco ha fornito almeno un assist in tutti i suoi ultimi cinque match di campionato (ben otto passaggi vincenti nel periodo) e potrebbe diventare il primo calciatore a servire assist in sei presenze di fila in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).
Mkhitaryan, 35 gol e 35 assist da quando gioca in Serie A
Dalla sua prima stagione in Serie A (dal 2019/20), Henrikh Mkhitaryan è uno dei quattro giocatori con almeno 35 gol e 35 assist nel torneo, insieme a Domenico Berardi, Hakan Çalhanoglu e Rafael Leão. In più, dopo la rete contro il Lecce, l'armeno potrebbe segnare in due presenze di fila in campionato per la prima volta con la maglia dell'Inter, l'ultima volta che ci è riuscito risale infatti al periodo tra maggio e agosto 2021 con la Roma (cinque match consecutivi in quel caso).
Colombo, con De Rossi in panchina sei gol in Serie A
Dall'arrivo di Daniele De Rossi alla guida del Genoa (dal 6 novembre scorso), Lorenzo Colombo ha segnato sei gol in Serie A e solo Lautaro Martínez (11) ha fatto meglio - a quota sei ci sono altri cinque giocatori. Il classe 2002 non ha mai realizzato più reti in una singola stagione di Serie A: sei anche nel 2024/25 con l'Empoli.