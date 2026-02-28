Serie AGiornata 27 - sabato 28 febbraio 2026Giornata 27 - sab 28 feb
Verona-Napoli 1-2: video, gol e highlights
Con una rete al 96' di Lukaku (tornato al gol 281 giorni dopo l'ultima volta) il Napoli batte al Bentegodi un ottimo Verona e trova tre punti fondamentali per la corsa Champions. Sblocca Hojlund dopo appena 2' con un bel colpo di testa, poi nella ripresa il danese devia leggermente un tiro di Akpa Akpro e l'Hellas trova il pari. In pieno recupero il gol pesantissimo di Lukaku, entrato da poco in campo