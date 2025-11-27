Solo Lautaro Martínez (otto) ha segnato più gol in trasferta di Christian Pulisic (sei, al pari di Santiago Castro) in questa Serie A; l'americano non ha mai fatto meglio fuori casa in una singola stagione di Serie A (sei anche nel 2024/25) mentre considerando i Big-5 campionati europei soltanto nel 2019/20 ha realizzato più reti esterne (sette con il Chelsea).