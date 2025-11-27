Dopo il successo per 2-1 alla prima giornata dello scorso 23 agosto, la Cremonese potrebbe vincere due match di fila contro il Milan per la prima volta in Serie A. Più in generale, i grigiorossi sono rimasti imbattuti nelle ultime tre gare contro i rossoneri nel torneo (1 vittoria, 2 pareggi).
Cremonese-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Allo Zini si apre la domenica di A con il Milan chiamato alla risposta dopo il successo dell’Inter sul Genoa. Nella Cremonese non c’è Baschirotto: gioca Luperto centrale. Davanti torna dal 1’ Vardy, in coppia con Bonazzoli. Allegri ritrova Pavlovic in difesa e sceglie Fofana a centrocampo. In attacco confermati Leao-Pulisic. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 12.30
LE FORMAZIONI UFFICIALI
CREMONESE (3-5-2): Audero, Bianchetti, Luperto, Folino; Zerbin, Thorsby, Vandeputte, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. All. Allegri
Milan, le scelte di Allegri
Allegri aveva un dubbio per il ruolo di mezzala destra: senza l’infortunato Loftus-Cheek la scelta ricade su Fofana, preferito a Ricci. Ci sono anche Rabiot e Saelemaekers nonostante il rischio diffida (alla prossima c’è il derby). In difesa non ce la fa Gabbia, ma rientra Pavlovic, con De Winter centrale. Confermata la coppia d’attacco composta da Leao e Pulisic.
Cremonese, le scelte di Nicola
Nicola è senza Baschirotto, in gol all’andata (era la prima di campionato): Luperto gioca centrale con Bianchetti e Folino ai lati. Payero non è al meglio, gioca Vandeputte in mezzo. Vardy, subentrato contro la Roma, torna titolare, in coppia con Bonazzoli, match-winner dell’andata con una super rovesciata
Il Milan deve rispondere all'Inter, alla prossima è derby
Dopo la vittoria sul Genoa di ieri sera l’Inter ha allungato in vetta, portando a +13 il suo vantaggio sul Milan, chiamato alla risposta: alla prossima c’è il derby. I rossoneri vengono dal ko contro il Parma e nella gara precedente hanno pareggiato con il Como. Manca da tantissimo la vittoria alla Cremonese, dal 7 dicembre scorso (2-0 al Lecce): poi ben 12 partite senza successi, con solo 4 pareggi (e un conseguente crollo in classifica, agganciata dalla Fiorentina)
Il Milan è rimasto a secco di gol in tutte le ultime tre trasferte contro la Cremonese in Serie A (2 pareggi, 1 sconfitta); gli ultimi giocatori rossoneri a segnare contro i grigiorossi allo Zini nel torneo sono stati Jean-Pierre Papin e Marco Simone nel successo per 2-0 del 26 settembre 1993.
La Cremonese ha stabilito la sua seconda striscia più lunga senza successi in Serie A (12 - 4 pareggi, 8 sconfitte), dopo quella di 30 tra aprile 1996 e febbraio 2023. Nel periodo attualmente in corso di 12 match, i grigiorossi sono rimasti a secco di gol ben 10 volte.
La Cremonese è la squadra che ha pareggiato più partite casalinghe in questa stagione di Serie A: sei su 12 (2 vittorie, 4 sconfitte), tre dei quali per 0-0 (altro record, al pari di Lecce e Pisa).
La Cremonese non ha segnato nelle ultime tre gare allo Zini in campionato e solo una volta ha registrato quattro partite casalinghe senza gol all'attivo in una singola stagione di Serie A: tra ottobre 2022 e gennaio 2023.
La Cremonese potrebbe diventare solo la terza squadra neopromossa nella storia a vincere entrambe le sfide contro il Milan in una singola stagione di Serie A, dopo l'Ascoli nel 1986/87 e l'Atalanta nel 1940/41.
Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Parma, il Milan potrebbe rimanere a secco di gol in due partite di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile 2022 (contro Bologna e Torino, due 0-0 in quel caso).
Il Milan è la squadra che ha segnato più gol nella mezz'ora centrale dei match in questa stagione di Serie A: 19 reti tra il minuto 31 e 60 (di cui 9 negli ultimi 15 minuti del 1° tempo e 10 nei primi 15' del 2° tempo).
Sfida tra i due giocatori più "anziani" ad aver segnato in questa stagione di Serie A: Luka Modric (due reti - settembre 1985) e Jamie Vardy (cinque gol - gennaio 1987).
Solo Lautaro Martínez (otto) ha segnato più gol in trasferta di Christian Pulisic (sei, al pari di Santiago Castro) in questa Serie A; l'americano non ha mai fatto meglio fuori casa in una singola stagione di Serie A (sei anche nel 2024/25) mentre considerando i Big-5 campionati europei soltanto nel 2019/20 ha realizzato più reti esterne (sette con il Chelsea).