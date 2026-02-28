Offerte Sky
Calciomercato Milan, accordo raggiunto per Andrè del Corinthians

Calciomercato

Il Milan sarebbe ad un passo dall’acquisto di André, giovane centrocampista del Corinthians. Secondo quanto riportato da ESPN sarebbe un’operazione da 17 milioni di euro complessivi (15 milioni più altri 2 legati a bonus).

Non solo il presente ma anche il futuro nella testa del Milan. Secondo quanto riportato da ESPN il club rossonero sarebbe molto vicino all'acquisto del centrocampista brasiliano André Luiz Santos Dias del Corinthians. L’operazione potrebbe raggiungere i 17 milioni di euro complessivi per il 70% dei diritti economici del giocatore: 15 milioni fissi più altri 2 legati a bonus. Il giovane, 19 anni, avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento, accettando anche di rinunciare alla quota personale del 30% dei diritti perché affascinato dalla storia dei brasiliani con il Milan. Nei prossimi giorni Andrè potrebbe volare in Italia per le visite mediche. Il trasferimento avverrebbe a giugno, alla riapertura del mercato. Ma prima serve l'ok definitivo del presidente del Corinthians, Osmar Stabile.

Chi è André Luiz Santos Dias

Parliamo di un classe 2006, quindi 20 anni da compiere, 1,83 di altezza, piede destro. André è un centrocampista centrale cresciuto nel Corinthias. Nel 2025 è entrato stabilmente nel giro della prima squadra sotto la guida dell'ex ct della Nazionale brasiliana Dorival Júnior. Nel 2026 ha segnato 2 reti in 7 presenze nel campionato paulista. André è un centrocampista dinamico che abbina una buona qualità nel palleggio a una discreta efficacia nei duelli. Non è solo interditore ma ama accompagnare l’azione offensiva ed è dotato di un buon tiro

