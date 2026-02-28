L’aria di campionato fa bene all’Inter che dimentica l'eliminazione in Champions con il Bodo, batte il Genoa e vola momentaneamente a +13 sul Milan. Nerazzurri in dominio nel primo tempo: al 31’ un gran gol di Dimarco (al volo da posizione angolata) sblocca la gara. Nella ripresa, il Genoa ci prova, Mkhitaryan colpisce la traversa, Luis Henrique il palo e poi si procura un rigore (mani di Amorim) che Calhanoglu trasforma. L’Inter gestisce il vantaggio e porta a casa tre punti preziosi

CLASSIFICA - PAGELLE