Serie AGiornata 27 - sabato 28 febbraio 2026Giornata 27 - sab 28 feb
Fine
Inter
Dimarco F. 31'Calhanoglu H. 70' (Rig.)
2 - 0
Genoa
Inter
Dimarco F. 31'Calhanoglu H. 70' (Rig.)
2 - 0 Genoa
Inter-Genoa 2-0: video, gol e highlights

L’aria di campionato fa bene all’Inter che dimentica l'eliminazione in Champions con il Bodo, batte il Genoa e vola momentaneamente a +13 sul Milan. Nerazzurri in dominio nel primo tempo: al 31’ un gran gol di Dimarco (al volo da posizione angolata) sblocca la gara. Nella ripresa, il Genoa ci prova, Mkhitaryan colpisce la traversa, Luis Henrique il palo e poi si procura un rigore (mani di Amorim) che Calhanoglu trasforma. L’Inter gestisce il vantaggio e porta a casa tre punti preziosi

