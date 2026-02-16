In generale un giocatore brasiliano della Roma non segnava contro la Juventus in Serie A dal settembre 2001, Marcos Assunçao in quel caso. L’ultimo a riuscirci all’Ompico invece era stato Paulo Sergio nel novembre del 1998.
Roma-Juventus, il risultato in diretta LIVE
Primo tempo dai ritmi molto alti all'Olimpico. La Roma ci prova con Pellegrini e Malen, la Juve risponde con Yildiz e McKennie. Ma prima del break la sblocca Wesley con un destro a giro finito quasi all'incrocio dei pali. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Wesley è il secondo difensore della Roma di nazionalità sportiva brasiliana a segnare contro la Juventus in Serie A, il primo dopo Aldair nel settembre del 1992
Niccolò Pisilli ha fornito il suo secondo assist in questa stagione di Serie A.
La Roma ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 7 partite interne di Serie A.
Roma-Juventus 1-0
45' - Un minuto di recupero
La Juventus non ha vinto alcuno degli ultimi 6 incontri in cui ha subito il primo gol della partita in Serie A, a partire dal 29 novembre 2025 contro il Cagliari.
La Roma ha evitato la sconfitta nelle ultime 56 partite in cui ha segnato il primo gol del match in Serie A, a partire dal 27 maggio 2023 contro la Fiorentina (sconfitta 1-2).
Questa è la 3^ occasione in cui Wesley ha segnato il primo gol della partita in un match di questa Serie A.
39' - Gol capolavoro di Wesley: Roma in vantaggio
Pisilli vince un contrasto a metà campo con Kalulu e dà avvio all'azione della Roma, palla a Wesley all'altezza del vertice destro dell'area della Juve, rientra, sposta e calcia a sua volta con il destro, palla a giro sul secondo palo quasi all'incrocio dei pali
36' - Ennesima discesa sulla destra di Rensch che in corsa mette un ottimo cross in mezzo, colpo di testa di Cristante a centro area, ma non inquadra la porta
La Roma ha avuto il 66.3% di possesso palla negli ultimi 15 minuti.
33' - McKennie vicinissimo al gol: il cross è di Kalulu da destra, l'americano prende bene il tempo e di testa angola sul secondo palo, pallone fuori di pochissimo
32' - Ci prova la Juve con una incursione di Conceiçao servito da Yildiz, il portoghese entra in area da destra, con il sinistro calcia, ma la sua conclusione viene respinta
27' - Ammonito Wesley
27' - Adesso la Roma spinge con una certa insistenza da destra, Juve sulla difensiva
24' - Che chance per la Roma: palla preziosa di Mancini con una sponda di testa sul secondo palo per l'accorrente Malen che calcia da distanza ravvicinata su Perin in uscita e il portiere della Juve la devia in angolo
21' - Poco lucida la Juventus nella fase di possesso palla, la squadra di Spalletti fatica a palleggiare per la pressione uomo su uomo della Roma
17' - Gara che vive di fiammate improvvise con le squadre che alternano momenti di grande intensità ad altri di ragionamento
12' - Ancora la Juve con Yildiz che si inserisce centralmente dalla trequarti, arriva fin quasi al limite dell'area e calcia con il destro, la palla si alza troppo oltre la traversa
11' - Prova a rispondere la Juventus con una buona iniziativa di Thuram che, tuttavia, non riesce a trovare compagni
7' - Buon avvio della Roma che prova a mantenere l'iniziativa del gioco alzando il ritmo, la Juve un po' intimorita dopo l'occasione capitata a Pellegrini
3' - Grande azione di Pisilli che entra in area da sinistra calcia sul secondo palo, Perin in tuffo respinge, arriva Pellegrini per il tap-in ma non inquadra la porta
Roma-Juventus 0-0
Si parte all'Olimpico
Inno della Roma all'Olimpico
Ci siamo quasi, le squadre stanno entrando in campo
La Roma è seconda per numero di intercetti (228, meno solo dei 265 dell’Hellas Verona), mentre la Juventus, si trova al sedicesimo posto con 175.
La Roma ha effettuato 1589 passaggi terzo finale di campo in questa stagione, record nella Serie A 2025/26, mentre l’avversaria di giornata, la Juventus, è seconda con 1509.
La Roma ha subito 16 gol in questo campionato di Serie A, il minimo nella competizione. La Juventus si trova al sesto posto, al pari della Lazio, con 25 gol subiti, di cui nove nelle ultime sei gare, tanti quante nelle precedenti 13.
La Roma, attualmente a quota 4199, è vicina a totalizzare 4200 punti nella sua storia in Serie A.
150^ presenza per Andrea Cambiaso in Serie A, la 92esima con la maglia della Juventus.
100^ presenza per Lloyd Kelly nei maggiori cinque campionati europei, la 24^ in Serie A con la Juventus.
Chiellini: "Mi aspetto una prestazione matura"
"La Roma è forte con un allenatore forte, lotteremo fino all'ultima gara, oggi è una partita importante e dobbiamo recuperare qualche punto, ma a prescindere da come andrà bisognerà lottare ancora. Arriviamo bene a questa gara perché a parte il passo falso con il Como, la squadra ha dato dimostrazione di solidità e forza ma anche fiducia o consapevolezza. Mi aspetto una prestazione matura"
La Juventus ha collezionato finora 46 punti in 26 partite in questo campionato, tre in meno di quelli del 2024/25 allo stesso punto del torneo; l’ultima stagione in cui ha guadagnato 49 o meno punti nelle prime 27 è stata la 2010/11 (41 in quel caso).
Rensch: "Dove gioco? A destra ma non vi spiego come"
"Vedremo tra un'ora. Giocherò sulla destra, non posso dire che posizione tattica assumerò. Malen? Veramente una bella persona e un bel giocatore, che ho affrontato e con cui ho giocato. In più, parliamo la stessa lingua"
Massara: "Rinnovi? Siamo in contatto con tutti gli agenti"
"Siamo contatto con tutti gli agenti dei giocatori e stiamo parlando in generale. Non ci sono sviluppi, stiamo pensando al finale di stagione e sappiamo di contare su ragazzi che hanno la testa sulla squadra"
David: "Gara decisiva? No, ma importante per la classifica"
"Stasera abbiamo la possibilità di mostrare il nostro valore. Decisiva? Non andrei così lontano, ma sicuramente è una gara importante anche per la classifica"
La Roma ha ottenuto due clean sheet casalinghi di fila per la prima volta in questa Serie A; i giallorossi non ci riuscivano da aprile-maggio scorsi (vittorie vs Hellas Verona e Fiorentina) e non arrivano a tre di fila da settembre-ottobre 2023.
La Roma ha realizzato almeno una rete in ciascuna delle ultime sette partite casalinghe contro la Juventus in Serie A e potrebbe andare a segno per più gare interne consecutive contro i bianconeri per la prima volta dal periodo tra aprile 1950 e dicembre 1966 (17 di fila in quel caso).
Il punteggio più frequente tra Juventus e Roma in Serie A è l’1-1, finale di 28 incontri, il più recente dei quali nella gara di ritorno dello scorso campionato (reti di Locatelli e Shomurodov).
L’ultima volta in cui la Juventus ha vinto un match di Serie A partendo da una situazione di duplice svantaggio risale al 9 gennaio 2022 all’Olimpico contro la Roma: successo per 4-3 in quel caso dopo l’iniziale 1-3 in favore dei giallorossi. Quella fu anche l’ultima occasione in cui la formazione capitolina perse una gara di campionato partendo sopra di due gol.
Juve, le scelte di formazione
Spalletti conferma Perin in porta al posto di Di Gregorio. McKennie sulla linea dei centrocampisti da esterno. Confermato Conceiçao sulla linea della trequarti insieme a Yildiz e alle spalle di David. Koopmeiners a centrocampo
Roma, le scelte di formazione
Un po' a sorpresa Gasperini inserisce nel trio difensivo Rensch con Mancini e Ndicka. El Shaarawy e Dybala sono recuperati ma vanno in panchina. Pisilli e Pellegrini alle spalle di Malen riferimento più avanzato
Le formazioni ufficiali
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Rensch; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti
Statistiche e curiosità
La Juventus è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma (5 vittorie, 5 pareggi), anche se ha trovato solo un successo nelle quattro più recenti (3 pareggi): 2-1 nella gara d'andata, con le reti di Francisco Conceição e Loïs Openda (e Tommaso Baldanzi per i giallorossi).
Roma, un solo successo nelle ultime sei gare in casa contro la Juve
La Roma ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (3 pareggi, 2 sconfitte), dopo che aveva trovato il successo in tre delle quattro più recenti (1 pareggio); inoltre, dopo l'1-1 del 5 maggio 2024 e quello del 6 aprile 2025, i giallorossi possono pareggiare tre sfide interne consecutive contro i bianconeri nel torneo per la prima volta tra il 2000 e il 2002.
La Juve è la squadra che ha battuto più volte la Roma in A
La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Roma in Serie A: 87 successi bianconeri in 183 confronti (42 vittorie dei giallorossi e 54 pareggi); inoltre, i bianconeri hanno segnato 280 gol nel torneo contro i capitolini: solo l’Inter ne conta di più (300).
Roma, 16 vittorie nelle prime 26 gare di questo campionato
La Roma ha vinto 16 delle prime 26 gare di questo campionato (2 pareggi, 8 sconfitte); dall'inizio dello scorso decennio, i giallorossi hanno registrato più successi nei primi 27 incontri stagionali di Serie A solo nel 2013/14 (18) e nel 2016/17 (19)
Juve senza vittorie nelle ultime tre gare di campionato
La Juventus non ha vinto nessuna delle ultime tre gare di campionato (1 pareggio, 2 sconfitte), dopo che aveva trovato il successo in sette delle nove precedenti (1 pareggio, 1 sconfitta); inoltre, dopo i ko contro Inter e Como, i bianconeri potrebbero perdere tre partite consecutive in Serie A per la prima volta da aprile 2023.
Roma, squadra che ha ottenuto meno punti negli scontri diretti
Considerando gli scontri diretti tra le squadre attualmente nelle prime cinque posizioni in classifica, la Roma è quella che ha ottenuto meno punti: soltanto due, ben otto in meno rispetto alla Juventus che ne ha raccolti 10 (meno solo degli 11 di Napoli e Milan).
Le statistiche di Roma e Juve sugli intercetti
Roma (341) e Juventus (316) sono due delle tre squadre che hanno registrato più interruzioni alte delle sequenze avversarie in questa Serie A - tra di loro l'Inter, a quota 337.
Solo Arsenal e Palace hanno subito meno gol della Roma nei primi 30'
Solo Arsenal e Crystal Palace hanno subito meno gol (due a testa) rispetto alla Roma nel corso dei primi 30 minuti di gioco nei cinque grandi campionati europei in corso (tre per i giallorossi, come Real Madrid, Lione e Manchester City); dall'altra parte, i bianconeri hanno incassato sette reti nel corso della prima mezzora: nessuna squadra ha fatto peggio nella Serie A 2025/26 tra quelle attualmente nelle prime otto posizioni in classifica (sette anche per Atalanta e Napoli).
Dal suo esordio in A, Malen è il giocatore che ha segnato di più
Dal suo esordio in Serie A (alla 21^ giornata), l'attaccante della Roma, Donyell Malen, è il giocatore che ha segnato più gol (cinque), tentato più tiri (30) ed effettuato più tocchi in area avversaria (63, davanti a Kenan Yildiz con 36) nel massimo torneo
Yildiz non ha ancora trovato una rete contro la Roma
Nonostante la Roma sia la squadra contro cui ha giocato più minuti in Serie A (335), Kenan Yildiz non ha ancora trovato la rete contro i giallorossi; l'attaccante della Juventus è a quota otto gol in questo campionato: l'ultimo giocatore dei bianconeri ad avere realizzato più marcature in una singola stagione di Serie A prima di compiere 21 anni è stato Roberto Bettega (13, nel 1970/71).