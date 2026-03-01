Offerte Sky
Serie A Giornata 27 - domenica 1 marzo 2026
Fine
Torino
Simeone G. 21'Zapata D. 53'
2 - 0
Lazio
Torino
Simeone G. 21'Zapata D. 53'
2 - 0 Lazio
Torino-Lazio 2-0, gol e highlights. Reti di Simeone e Zapata, D'Aversa vince al debutto

Buona la prima per Roberto D'Aversa, che al debutto sulla panchina del Toro centra una vittoria pesantissima che porta a 6 i punti di margine sul terzultimo posto. Granata avanti col sesto centro in campionato di Simeone, che sorprende Pellegrini e batte Provedel. Nella ripresa raddoppia Zapata di testa su cross di Obrador: sono 126 i suoi gol in Serie A, superato Higuain e ora punta Shevchenko (127). Ci provano Noslin, Cataldi e Romagnoli ma la Lazio non accorcia

