Super Scamacca e rimonta dell'Atalanta negli ultimi 15' del match di Bergamo. La squadra di Palladino non parte bene: Kristensen sblocca la partita nel primo tempo su assist di Zaniolo. A inizio ripresa palo di Scamacca e, poco dopo, il raddoppio di Davis. Sembra finita, ma Scamacca non ci sta: doppietta tra 75' e 79' con due colpi di testa e 2-2 finale. Ora c'è il Bayern martedì in Champions

CLASSIFICA - PAGELLE