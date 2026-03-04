Serie AGiornata 28 - sabato 7 marzo 2026Giornata 28 - sab 7 mar
Atalanta-Udinese 2-2: due gol per Scamacca, Palladino rimonta da 0-2
Super Scamacca e rimonta dell'Atalanta negli ultimi 15' del match di Bergamo. La squadra di Palladino non parte bene: Kristensen sblocca la partita nel primo tempo su assist di Zaniolo. A inizio ripresa palo di Scamacca e, poco dopo, il raddoppio di Davis. Sembra finita, ma Scamacca non ci sta: doppietta tra 75' e 79' con due colpi di testa e 2-2 finale. Ora c'è il Bayern martedì in Champions