Juventus-Pisa, il risultato in diretta LIVE
Il sabato di Serie A si chiude allo Stadium. In avvio subito Moreo vicino al gol, dall'altra parte la chance è per Thuram e Gatti, poi ci prova Conceiçao. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
23' - Metà del primo tempo allo Stadium: resiste lo 0-0 tra Juventus e Pisa
20' - David! Yildiz premia il taglio del canadese che conclude subito col mancino, bravissimo Caracciolo in scivolata a respingere il tentativo
17' - Conceiçao ci prova! Altra azione rapida dei padroni di casa: Locatelli verticalizza per il portoghese che tenta di nuovo il tiro col mancino, ma il portiere si oppone
16' - Chance per Gatti! Sugli sviluppi del corner, Bremer fa da sponda di testa e, sempre per via aerea, colpisce Gatti ma non riesce ad angolare la conclusione: blocca Nicolas
15' - Ci prova Yildiz da fuori e, complice una deviazione, ottiene un angolo
14' - Ripartenza bianconera, con Conceiçao che arriva in area e cerca il mancino a giro, debole e impreciso
11' - Thuram! Fa la sponda David a rimorchio per il centrocampista che va col piazzato appena fuori dall'area, ma spedisce di poco alto
10' - Conceiçao spinge sul lato destro, con la palla messa in mezzo, ma la difesa avversaria allontana la minaccia
7' - Lo spavento della Juve non sembra passato, imprecisa e insicura ora nei passaggi
4' - Doppia occasione per il Pisa! Orchestrano bene l'azione gli ospiti: cross da sinistra per il colpo di testa in anticipo sul primo palo di Moreo, salvato da Perin, poi l'azione prosegue e ci prova Angori dal limite: tiro deviato, sarà angolo
3' - Possesso Juventus in questo avvio, Pisa che cerca di non farsi schiacciare
Squadre in campo
Ecco l'ingresso allo Stadium di Juventus e Pisa: la partita sta per cominciare!
Juventus-Pisa, arbitra Sacchi
La terna arbitrale al completo:
- Arbitro: Sacchi
- Assistenti: Di Gioia – Laudato
- IV: Turrini
- VAR: Marini
- AVAR: Giua
Juve-Vlahovic, primo incontro sul rinnovo
Tra il club e l’attaccante serbo c’è stato un primo incontro per capire se ci sono margini per arrivare a un accordo sul rinnovo: si registra un’importante apertura da tutte e due le parti.
Rinnovo Vlahovic: c'è l'apertura: i dettagli del primo incontro con la Juve
Corrado a Sky: "Servirà un'impresa, ma ci proveremo"
Le dichiarazioni prima del match del presidente del Pisa: "Serve un'impresa storica, sarà una partita bellissima in uno stadio così. Sembrerebbe impossibile a guardare la classifica e il blasone dell'avversario, ma ci proveremo. Le giovanili alla Juve? Non ero così forte a fare il giocatore, aveva ragione chi diceva 'Studia e magari farai il presidente'. È comunque un ricordo bellissimo. Ci siamo preparati per oggi, al massimo soccomberemo a una grande squadra. Nelle ultime due abbiamo giocato meglio di quanto siamo riusciti a conquistare. Sapevamo che avremmo fatto un campionato di sacrificio, però lo volevamo percorrere con i nostri principi di gestione, sapendo che se nel caso in cui non fossimo riusciti a salvarci avremmo costruito quel che potrà servire per risalire in fretta. A volte vale di più una retrocessione così che una salvezza che porta a disastri gestionali-economici. Noi comunque ci proveremo: dopo la Juve dovremo affrontare solo la Roma tra le grandi. Negli scontri diretti i punti valgono doppio "
Spalletti a Sky: "Il regalo? Una foto a fine partita dei ragazzi con i tifosi"
Le parole nel pre-partita dell'allenatore della Juventus, nel giorno del suo compleanno: "È capitato in vita mia di passarli da tutte le parti del mondo e con persone diversissime. Oggi sono contento di passarlo con i miei giocatori, non mi hanno fatto il regalo: mi piacerebbe una foto a fine partita mentre cantano con i tifosi della curva. Le statistiche raccontano i numeri, ma non li spiegano: il fatto che il pubblico ci è vicino in questo momento vuol dire che abbiamo mandato dei segnali. Noi tutte la partite dobbiamo vincerle dentro noi stessi e poi dentro al campo. Mentre oggi può tutto sembrare facile, in realtà non è così. Oggi gioca Perin, dalla prossima si valuta in maniera differente. Vlahovic? È una roba che conoscete meglio di me, bisogna tenerne conto di giocatori così"
La Juve in campo a Pasquetta, il Pisa gioca a Pasqua
La Lega Calcio ha ufficializzato date e orari delle partite della 31^ giornata di Serie A (il turno di Pasqua). Di seguito il calendario completo del campionato con anticipi e posticipi fino al 6 aprile.
Inter-Roma a Pasqua, Napoli-Milan e la Juve a Pasquetta
32 punti tra le due squadre
Obiettivi quasi completamente opposti per Juventus e Pisa: entrambe sono senza vittorie da almeno 4 giornate.
La classifica della Serie A
Pari alla New Balance Arena
Nel frattempo è da poco terminata Atalanta-Udinese, col punteggio finale di 2-2.
Rimonta Atalanta: da 0-2 a 2-2 con l'Udinese
Formazioni ufficiali
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Aebischer, Hojholt, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi. All. Hiljemark
I precedenti
La Juventus ha vinto tutte le sette sfide casalinghe contro il Pisa in Serie A, segnado 20 gol e subendone otto, e tra le squadre contro cui la Vecchia Signora vanta il 100% di successi in casa, solo contro Foggia (11), Cremonese (nove) e Piacenza (otto) ha disputato più match interni.
Juventus imbattuta con il Pisa
La Juventus non ha mai perso in 15 precedenti contro il Pisa in Serie A (11 vittorie, 4 pareggi) e nella massima serie solo contro Cremonese (18) e Piacenza (16) ha disputato più match senza mai perdere.
Juve, media punti in calo
Dopo che la Juventus aveva iniziato l'anno solare con una media esatta di due punti a partita nelle prime cinque gare del 2026 in Serie A, nelle successive cinque i bianconeri hanno dimezzato la loro media, passando ad un punto esatto a match.
Pisa reduce da tre ko di fila
Il Pisa arriva da tre sconfitte consecutive e potrebbe incassare quattro ko di fila in Serie A sotto la guida di uno stesso allenatore per la prima volta da settembre-ottobre 1987, con Giuseppe Materazzi in panchina.
Il rendimento bianconero contro le ultime della classe
La Juventus è imbattuta da 16 sfide consecutive contro squadre che iniziavano la giornata in Serie A in zona retrocessione (11 vittorie, 5 pareggi), andando sempre a segno nel parziale (media di 1.8 gol a partita); dopo il 2-0 sul Pisa nell'ultimo precedente del genere, la Vecchia Signora potrebbe registrare due clean sheet di fila in questi incontri per la prima volta da maggio 2023 in un singolo torneo.
La classifica secondo gli Expected Points
Secondo il modello degli Expected Points, il Pisa dovrebbe contare 14 punti in più rispetto ai 15 attuali; soltanto Fiorentina (16) ed Hellas Verona (15) registrano uno scostamento negativo superiore rispetto alle attese. Sul versante opposto, la Juventus risulterebbe seconda in classifica nelle simulazioni, a otto lunghezze dall’Inter (51 contro 59).
Nessuno come la Juventus nel recupero
Nessuna squadra ha segnato più gol della Juventus nei minuti di recupero finali in questo campionato (cinque, come la Lazio), con i bianconeri che sono anche una delle tre squadre (con Milan e Napoli) a non aver incassato alcuna rete in questo frangente.
Juve brava a rimontare, Pisa incapace di gestire
Da un lato la Juventus è tra le quattro squadre (assieme al Milan con 14, Bologna e Cagliari a quota 11) che hanno guadagnato almeno 10 punti da situazione di svantaggio (di cui uno nell'ultima giornata vs Roma), dall'altro il Pisa ne ha persi 15 da vantaggio, meno solo di Fiorentina (22) e Genoa (20) in questo torneo.
Momento di forma per Conceiçao
Francisco Conceição ha eguagliato il bottino realizzativo dello scorso campionato (tre gol) e nei maggiori 10 tornei europei solo nel 2023/24 (cinque reti) ha fatto meglio in una stagione; il portoghese ha preso parte a due reti (un gol, un assist) nelle ultime tre gare da titolare in Serie A, le stesse partecipazioni registrate nelle precedenti 16 presenze dal 1'.
I numeri di Touré
Idrissa Touré è il centrocampista di questo campionato che ha vinto più duelli (191), effettuato più spizzate aeree (73) e registrato più respinte difensive (70).