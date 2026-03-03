Le dichiarazioni prima del match del presidente del Pisa: "Serve un'impresa storica, sarà una partita bellissima in uno stadio così. Sembrerebbe impossibile a guardare la classifica e il blasone dell'avversario, ma ci proveremo. Le giovanili alla Juve? Non ero così forte a fare il giocatore, aveva ragione chi diceva 'Studia e magari farai il presidente'. È comunque un ricordo bellissimo. Ci siamo preparati per oggi, al massimo soccomberemo a una grande squadra. Nelle ultime due abbiamo giocato meglio di quanto siamo riusciti a conquistare. Sapevamo che avremmo fatto un campionato di sacrificio, però lo volevamo percorrere con i nostri principi di gestione, sapendo che se nel caso in cui non fossimo riusciti a salvarci avremmo costruito quel che potrà servire per risalire in fretta. A volte vale di più una retrocessione così che una salvezza che porta a disastri gestionali-economici. Noi comunque ci proveremo: dopo la Juve dovremo affrontare solo la Roma tra le grandi. Negli scontri diretti i punti valgono doppio "